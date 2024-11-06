Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH SOCAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY TNHH SOCAL
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 2G đường số 14, Phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Phát triển và mở rộng thị trường theo tuyến bán được phân công.
- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số phân bổ.
- Xây dựng mối liên hệ với khách hàng.
- Triển khai giá bán, chương trình khuyến mãi, mẫu mã sản phẩm...đây đủ và chính xác đến đại lý phụ trách.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng và công ty trong xuyên suốt quá trình làm việc.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành
Tại CÔNG TY TNHH SOCAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng Thu Nhập: 10 - 20 Triệu gồm:
Lương căn bản từ: 6 triệu
Phụ cấp: 2 triệu
Thưởng doanh thu: 3% (doanh thu nền)
Thưởng chỉ tiêu: 0,5% - 1,5% (theo chỉ tiêu được phân bổ).
- Được tham gia BHXH, BHYT, các hoạt động du lịch cùng công ty và các chế độ phúc lợi khác
- Được hưởng đầy đủ các chính sách đãi ngộ chung của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOCAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
