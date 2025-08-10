Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH GT EXPRESS làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 134 - 135, đường số 5, KCN Đồng An, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

1. Tuyển dụng nhân sự

Tiếp nhận đề xuất tuyển dụng và thực hiện theo đúng quy trình tuyển dụng của công ty.

Tiếp nhận hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Gửi thư mời nhận việc hoặc thông báo kết quả phỏng vấn (áp dụng cho các vị trí được Quản lý Nhân sự ủy quyền).

Tổng hợp và báo cáo kết quả tuyển dụng, tỷ lệ tuyển dụng thành công.

2. Hành chính – Văn phòng

Soạn thảo công văn, thông báo theo hướng dẫn hoặc khi có phát sinh.

Theo dõi, tiếp nhận và gửi các công văn, chứng từ, hồ sơ nhân sự theo yêu cầu.

3. Các công việc khác

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: từ 18 tuổi trở lên

- Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

- Có định hướng theo đuổi nghề nhân sự, đặc biệt là mảng Tuyển dụng & Hành chính – Văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc.

- Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel).

- Có khả năng sắp xếp công việc khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ thực tập từ 3.000.000 - 4.000.000 triệu đồng/tháng tùy năng lực và thời gian làm việc.

- Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp bởi quản lý và tham gia vào các quy trình nhân sự thực tế của công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS

