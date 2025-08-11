Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH GT EXPRESS làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH GT EXPRESS
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH GT EXPRESS

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 17h00

- 18h00), Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Nhập xuất hàng hóa
- Sắp xếp hàng hóa, lưu kho
- Thực hiện việc kiểm soát nhãn phụ trên sản phẩm, các thùng hàng và việc đóng dấu hạn sử dụng trên sản phẩm theo đúng qui định
- Thực hiện quy trình “nhập trước, xuất trước” để quản lý thời hạn sử dụng của sản phẩm
- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp, phân công của trưởng nhóm/ giám sát.
- Địa điểm làm việc: 134-135, đường số 5, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam (18-41 tuổi), sức khỏe tốt
- Trình độ THPT trở lên
- Nhiệt huyết, nhiệt tình trong công việc
- Tỉ mỉ, cẩn thận và chính trực
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kho là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, ngày nghỉ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành
- Lương tháng 13
- Bảo hiểm tai nạn PVI
- Được nghỉ làm ngày sinh nhật có tính lương
- Chế độ hiếu, hỷ, thai sản
- Quà sinh nhật, 8/3, 20/10 hoặc các ngày lễ lớn
- Liên tục được đào tạo về kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan
- Du lịch, Team building hàng năm (Theo chính sách và hiệu quả kinh doanh của công ty).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GT EXPRESS

CÔNG TY TNHH GT EXPRESS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 67, Đường N2, Khu Nhà Ở Đông Hòa – khu phố Tân Hòa, P.Đông Hòa, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

