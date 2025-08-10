Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ZHONG JU VIET NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 35 - 40 Triệu

Mức lương 35 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: TT. Lai Uyên, LÔ B_2A_CN, KCN BÀU BÀNG, Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

1) Chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, điều hành công tác kế toán của Công ty.

2) Lập kế hoạch ngân sách và kế hoạch sử dụng vốn.

3) Thực hiện các giao dịch với ngân hàng về vay vốn tín dụng, lập phương án kinh doanh trình ngân hàng khi có yêu cầu.

4) Giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp: công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp...

5) Cùng kế toán thuế lập báo cáo tài chính thuế hàng năm.

6) Kiểm tờ khai thuế tháng, báo cáo tài chính theo quy định, chứng từ tài chính năm, BCTC năm theo quy định hiện hành và gửi cơ quan chức năng.

7) Tổng hợp, phân tích số liệu, tài chính về hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp liên tục, hàng tháng để phục vụ cho Ban lãnh đạo, đồng thời giúp Ban lãnh đạo xây dựng phương án kinh doanh tối ưu nhất trong từng thời điểm, xây dựng các quy định về quản lý ngân sách trong doanh nghiệp trình Hội đồng quản trị công bố.

8) Lập báo cáo hàng tháng, hàng năm về hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo trong từng thời kỳ.

9) Chuẩn bị kịp thời các báo cáo quản trị hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cho Ban Giám đốc để hỗ trợ ra quyết định quản lý hiệu quả.

10) Hỗ trợ tính lương và các chế độ khác cho nhân viên.

11) Thực hiện các công việc khác liên quan đến Phòng Tài chính Kế toán dưới sự chỉ đạo của Ban TGĐ.

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí kế toán trưởng.

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm kế toán trưởng tại các doanh nghiệp sản xuất ( Ưu tiên ngành dệt nhuộm, da giày..)

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ZHONG JU VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 35.000.000 đến 40.000.000đ/tháng.

Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Thưởng Tháng lương 13.

Thưởng quý

Tăng lương hằng năm

Du lịch, khám sức khoẻ định kì, trợ cấp công tác, hỗ trợ đi lại, máy bay. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN... đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Tặng vàng cho nhân viên thâm niên

Trợ cấp kết hôn, hiếu hỉ ( công đoàn và công ty ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ZHONG JU VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin