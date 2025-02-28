Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - LK06 - Số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội - Toà An Phú Building - LK19A - 19B, Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội - Ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch, Lô 34 BT2, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội - Số 93, đường Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm Khách hàng thông qua các kênh mạng xã hội và làm hoạt động tại các khu vực.

Chịu trách nhiệm và hoàn thành doanh số cá nhân.

Báo cáo công việc trực tiếp cho Trưởng phòng Kinh doanh (ECL).

Hỗ trợ công tác tuyển sinh, thực hiện thủ tục nhập học, kiểm tra đầu vào, xếp lớp cho Học sinh.

Hỗ trợ đội ngũ giảng viên để đảm bảo Học sinh nhận được trải nghiệm học tập tốt nhất

Cung cấp và duy trì dịch vụ khách hàng tốt nhất

Các công việc khác theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.

KHÔNG yêu cầu tiếng Anh.

KHÔNG yêu kinh nghiệm, vì được đào tạo bài bản khi nhận việc.

Có khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề.

Sẵn sàng học hỏi và thích nghi.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Lương Kinh doanh + Hoa hồng + Thưởng khác.

Lương cứng: 6TR-9TR (Deal theo năng lực làm việc)

Lương kinh doanh theo KPI: theo kết quả KPI hàng tháng.

Hoa hồng: căn cứ kết quả kinh doanh hàng tháng.

Thưởng khác: thưởng nóng, thưởng thi đua

→ Thu nhập lên tới 20.000.000 đồng/tháng

Lương tháng 13, thưởng cuối năm.

Đánh giá xét tăng lương chỉ từ 3 tháng.

Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan.

Chế độ miễn giảm học phí các chương trình học tại HEDU cho nhân sự và người thân.

Đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung

Môi trường làm việc năng động, lành mạnh, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM

