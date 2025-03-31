Tuyển Nhân viên kinh doanh Yamato International Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Công ty TNHH Yamato Quốc Tế Việt Nam có 100% vốn Nhật, thành lập từ 11/2015. Công ty ra đời với sứ mệnh cung cấp vật tư thiết bị điện nhằm giúp cuộc sống của người Việt được thoải mái hơn.

- Công ty chúng tôi đang bán các sản phẩm nhập khẩu liên quan đến điện, điện tử của Nhật, Công ty cũng là đại lý chính của nhiều nhà cung cấp Nhật.

- Khách hàng chính là các nhà máy sản xuất, công ty xây dựng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nội dung công việc chính:

- Bán các sản phẩm về điện, điện tử

- Chăm sóc khách hàng hiện có (70%), tìm kiếm khách hàng mới (30%)

- Tìm kiếm nhà cung cấp mới

- Các công việc văn phòng như báo giá, giao hàng, công nợ, sắp xếp kho, ...

- Xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả cho sếp Nhật