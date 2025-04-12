Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 643 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 2, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ khách hàng nhận đơn hàng, báo giá, làm hợp đồng…

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

Thực hiện các công việc khác được giao bởi Quản lý cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành về kinh tế, QTKD, Marketing, tài chính, kế toán, ngân hàng,...

Nhanh nhẹn, năng động, hoạt bát, trung thực

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Có khả năng đi công tác tỉnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực

Phụ cấp tiền cơm, thưởng năng suất lao động theo xếp loại A,B,C hàng tháng.

Giờ làm việc : 08:00 – 17:00, được nghỉ các ngày chủ nhật và 1 ngày thứ 7 trong tháng

Nghỉ phép năm.

Lương, thưởng năng suất lao động, thưởng tháng 13, thưởng thâm niên ,...

Được tham gia BHXH, BHTN…theo quy định nhà nước

Thử việc full lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin