Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAI GON LAND TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140/1 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng quốc tế sử dụng các dịch vụ visa, tour.

Phát triển tệp khách hàng, đối tác quốc tế.

Hỗ trợ các hoạt động marketing.

Chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

Sinh viên tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Giao tiếp tốt tiếng Anh (ưu tiên ứng viên có khả năng viết, trao đổi cơ bản với khách nước ngoài).

Có thái độ cầu tiến, siêng năng, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAI GON LAND TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Môi trường làm việc trẻ, năng động.

Được đào tạo kỹ năng và kiến thức thực tế.

Cơ hội thăng tiến rõ rang.

Thu nhập cạnh tranh (Lương cứng + Hoa hồng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAI GON LAND TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin