Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAI GON LAND TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAI GON LAND TRAVEL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 140/1 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng quốc tế sử dụng các dịch vụ visa, tour.
Phát triển tệp khách hàng, đối tác quốc tế.
Hỗ trợ các hoạt động marketing.
Chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu
Sinh viên tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
Giao tiếp tốt tiếng Anh (ưu tiên ứng viên có khả năng viết, trao đổi cơ bản với khách nước ngoài).
Có thái độ cầu tiến, siêng năng, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAI GON LAND TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
Môi trường làm việc trẻ, năng động.
Được đào tạo kỹ năng và kiến thức thực tế.
Cơ hội thăng tiến rõ rang.
Thu nhập cạnh tranh (Lương cứng + Hoa hồng).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAI GON LAND TRAVEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
