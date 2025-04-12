Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 9 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cao ốc An Bình, 787 Lũy Bán Bích, Tân Phú, Quận Nam Từ Liêm

Sales thiết bị thẩm mỹ B2B (Khách hàng là: Bệnh viện, Thẩm mỹ viện, Phòng khám, SPA…)

Lập kế hoạch bán hàng, quản lý tập Khách hàng hiện có và phát triển Khách hàng mới trên Khu vực, thị trường được giao.

Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, giám sát các điều khoản hợp đồng bán hàng, đảm bảo thu hồi công nợ đúng tiến độ.

Am hiểu và ứng dụng tốt AI, thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

Có bằng lái xe ô tô

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Kinh tế, kỹ thuật, y dược...

Có kinh nghiệm trong kinh doanh các sản phẩm về ngành thẩm mỹ, y tế, tài chính, bất động sản, ô tô, hàng cao cấp là một lợi thế

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện công việc, xây dựng mục tiêu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + trách nhiệm (10 – 15 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13

Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất… theo thành tích KPI công việc

Hoa hồng theo % doanh thu hàng bán (không giới hạn)

Các khoản phụ cấp: Điện thoại, xăng xe, ăn trưa.

Các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, du lịch hằng năm… cho người lao động.

Được đào tạo trước và định kỳ trong quá trình làm việc bởi các chuyên gia trong và ngoài nước.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.

