Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
9 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cao ốc An Bình, 787 Lũy Bán Bích, Tân Phú, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Sales thiết bị thẩm mỹ B2B (Khách hàng là: Bệnh viện, Thẩm mỹ viện, Phòng khám, SPA…)
Lập kế hoạch bán hàng, quản lý tập Khách hàng hiện có và phát triển Khách hàng mới trên Khu vực, thị trường được giao.
Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, giám sát các điều khoản hợp đồng bán hàng, đảm bảo thu hồi công nợ đúng tiến độ.
Địa điểm làm việc:
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu và ứng dụng tốt AI, thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng
Có bằng lái xe ô tô
Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Kinh tế, kỹ thuật, y dược...
Có kinh nghiệm trong kinh doanh các sản phẩm về ngành thẩm mỹ, y tế, tài chính, bất động sản, ô tô, hàng cao cấp là một lợi thế
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện công việc, xây dựng mục tiêu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + trách nhiệm (10 – 15 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13
Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất… theo thành tích KPI công việc
Hoa hồng theo % doanh thu hàng bán (không giới hạn)
Các khoản phụ cấp: Điện thoại, xăng xe, ăn trưa.
Các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, du lịch hằng năm… cho người lao động.
Được đào tạo trước và định kỳ trong quá trình làm việc bởi các chuyên gia trong và ngoài nước.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
