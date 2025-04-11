Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7 Nguyễn Văn Vĩnh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc, khiếu nại, thông tin sản phẩm qua các kênh Zalo/ Facebook/ Phone/ Mail

Xác thực - chăm sóc, quản lý tất cả các đơn hàng website, thu công nợ website

Tiếp khách và bán hàng tại Showroom

Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng từ các chiến dịch Pre-order

Xử lý, điều chỉnh trạng thái đơn hàng

Những Yêu Cầu Công Việc

Có máy tính cá nhân

Giọng nói chuẩn, dễ nghe, không nặng âm sắc vùng miền

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có kinh nghiệm Sale và Tư vấn là một lợi thế

Có đam mê về các sản phẩm công nghệ

Có thể làm việc 6 ca/ tuần (mỗi ca 4H, có thể đăng ký 2 ca/ ngày)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo giờ. (20.000 - 25.000/ giờ, tuỳ kinh nghiệm làm việc và quá trình phỏng vấn) + Thưởng theo doanh số bán hàng/ chiến dịch Pre-order (Từ 1 đến 5.000.000)

Chính sách thăng tiến rõ ràng, dựa vào đó để review tăng lương sau mỗi 3 tháng

Có thể được đi học một số khoá học miễn phí do công ty giới thiệu hoặc có phí do công ty tài trợ nếu do yêu cầu công việc, tuỳ thuộc vào performance của nhân sự

Được sử dụng thiết bị/công cụ tại công ty tự do miễn là bảo quản tốt

Có thể deal với quản lý về giờ giấc làm việc linh hoạt nếu đảm bảo được công việc được giao

Được hướng dẫn kiến thức và kỹ năng trực tiếp từ Manager hoặc chính Founder/CEO

Môi trường làm việc trẻ, năng động

Có hỗ trợ thực tập

Được giới thiệu đơn vị làm việc uy tín trong network ecom của Newideas nếu xuất sắc

