Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 7 Nguyễn Văn Vĩnh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc, khiếu nại, thông tin sản phẩm qua các kênh Zalo/ Facebook/ Phone/ Mail
Xác thực - chăm sóc, quản lý tất cả các đơn hàng website, thu công nợ website
Tiếp khách và bán hàng tại Showroom
Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng từ các chiến dịch Pre-order
Xử lý, điều chỉnh trạng thái đơn hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có máy tính cá nhân
Giọng nói chuẩn, dễ nghe, không nặng âm sắc vùng miền
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có kinh nghiệm Sale và Tư vấn là một lợi thế
Có đam mê về các sản phẩm công nghệ
Có thể làm việc 6 ca/ tuần (mỗi ca 4H, có thể đăng ký 2 ca/ ngày)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo giờ. (20.000 - 25.000/ giờ, tuỳ kinh nghiệm làm việc và quá trình phỏng vấn) + Thưởng theo doanh số bán hàng/ chiến dịch Pre-order (Từ 1 đến 5.000.000)
Chính sách thăng tiến rõ ràng, dựa vào đó để review tăng lương sau mỗi 3 tháng
Có thể được đi học một số khoá học miễn phí do công ty giới thiệu hoặc có phí do công ty tài trợ nếu do yêu cầu công việc, tuỳ thuộc vào performance của nhân sự
Được sử dụng thiết bị/công cụ tại công ty tự do miễn là bảo quản tốt
Có thể deal với quản lý về giờ giấc làm việc linh hoạt nếu đảm bảo được công việc được giao
Được hướng dẫn kiến thức và kỹ năng trực tiếp từ Manager hoặc chính Founder/CEO
Môi trường làm việc trẻ, năng động
Có hỗ trợ thực tập
Được giới thiệu đơn vị làm việc uy tín trong network ecom của Newideas nếu xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

