Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 10 Đường số 1, Cư Xá Đô Thành, Phường 4,, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Thực hiện công việc chào hàng, bán hàng các sản phẩm về Trà, cafe, dụng cụ máy móc thiết bị pha chế cho các khách hàng là Chủ quán.
Quản lý, chăm sóc, thăm hỏi, theo dõi khách hàng theo khu vực phụ trách.
Tiếp nhận thông tin, lên kế hoạch phân phối hàng hoá cho Chủ quán theo khu vực phụ trách.
Đề xuất chương trình bán hàng cho Chủ quán.
Báo cáo/ cập nhật doanh số mỗi ngày/ tháng/ quý.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam. Độ tuổi từ 20-35
Có tinh thần học hỏi, tiếp thu ý kiến
Có khả năng chủ động tổ chức công việc
Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có thể đi công tác tỉnh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bao gồm: Lương CB + doanh số (từ 12 – 20 triệu/ tháng).
Phụ cấp 100% công tác phí (vé máy bay, tàu xe, khách sạn, ăn uống...).
Lương tháng 13, thưởng cuối năm, review lương định kỳ.
Chế độ BHXH, BHTN, BHYT và các ngày nghỉ phép theo quy định Nhà nước.
Hưởng các chế độ ưu đãi khác của Công ty: Sinh nhật, Happy Hour mỗi ngày, Team Building, Year End Party...
Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR
