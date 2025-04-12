Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 Đường số 1, Cư Xá Đô Thành, Phường 4,, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc

Thực hiện công việc chào hàng, bán hàng các sản phẩm về Trà, cafe, dụng cụ máy móc thiết bị pha chế cho các khách hàng là Chủ quán.

Quản lý, chăm sóc, thăm hỏi, theo dõi khách hàng theo khu vực phụ trách.

Tiếp nhận thông tin, lên kế hoạch phân phối hàng hoá cho Chủ quán theo khu vực phụ trách.

Đề xuất chương trình bán hàng cho Chủ quán.

Báo cáo/ cập nhật doanh số mỗi ngày/ tháng/ quý.

Yêu Cầu Công Việc

Nam. Độ tuổi từ 20-35

Có tinh thần học hỏi, tiếp thu ý kiến

Có khả năng chủ động tổ chức công việc

Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có thể đi công tác tỉnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương CB + doanh số (từ 12 – 20 triệu/ tháng).

Phụ cấp 100% công tác phí (vé máy bay, tàu xe, khách sạn, ăn uống...).

Lương tháng 13, thưởng cuối năm, review lương định kỳ.

Chế độ BHXH, BHTN, BHYT và các ngày nghỉ phép theo quy định Nhà nước.

Hưởng các chế độ ưu đãi khác của Công ty: Sinh nhật, Happy Hour mỗi ngày, Team Building, Year End Party...

Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

