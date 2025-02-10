Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xuất Nhập Khẩu Malt Minh Kiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xuất Nhập Khẩu Malt Minh Kiến
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Toà nhà Genpacific, số 1 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
• Nghiên cứu về sản phẩm phân phối, về đối thủ, thị trường.
• Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng.
• Lên kế hoạch kinh doanh, giới thiệu, tư vấn sản phẩm.
• Tìm hiểu, chăm sóc và đáp ứng nhu cầu khách hàng.
• Chốt đơn và ký kết hợp đồng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tuổi từ 25-35
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên,
• Sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, đam mê kinh doanh.
• Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm kinh doanh.
Ưu tiên các ứng viên:
• Có kinh nghiệm kinh doanh hương liệu thực phẩm
• Có kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh thực phẩm
• Có bằng lái xe ô tô B2
***CHẾ ĐỘ VÀ PHÚC LỢI:
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm trong ngành hương liệu thực phẩm sẽ được đào tạo.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xuất Nhập Khẩu Malt Minh Kiến Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xuất Nhập Khẩu Malt Minh Kiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
