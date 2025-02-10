Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xuất Nhập Khẩu Malt Minh Kiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà Genpacific, số 1 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Nghiên cứu về sản phẩm phân phối, về đối thủ, thị trường.

• Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng.

• Lên kế hoạch kinh doanh, giới thiệu, tư vấn sản phẩm.

• Tìm hiểu, chăm sóc và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

• Chốt đơn và ký kết hợp đồng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi từ 25-35

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên,

• Sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, đam mê kinh doanh.

• Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm kinh doanh.

Ưu tiên các ứng viên:

• Có kinh nghiệm kinh doanh hương liệu thực phẩm

• Có kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh thực phẩm

• Có bằng lái xe ô tô B2

***CHẾ ĐỘ VÀ PHÚC LỢI:

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm trong ngành hương liệu thực phẩm sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xuất Nhập Khẩu Malt Minh Kiến Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xuất Nhập Khẩu Malt Minh Kiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin