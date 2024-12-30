Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Goody Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Goody Group
- Hồ Chí Minh:
- 139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
1. Tìm kiếm, mở rộng Khách hàng Chuỗi
- Khai thác, đánh giá khách hàng chuỗi tiềm năng có nhu cầu mua sản phẩm nguyên liệu trà KOMBUCHA như các chuỗi café – The coffee House, Highland, Katinat, Phúc Long…, các chuỗi nhà hàng như King BBQ, Halidao, Golden gate, Red sun, và khách sạn resort 4-5 sao …
- Tham gia cùng team marketing và R&D …trong việc xây dựng ý tưởng, triển khai các hoạt động bán hàng, workshop, sampling, khảo sát thị trường nhằm thúc đẩy bán hàng.
- Xây dựng kế hoạch làm việc hàng ngày, hàng tuần để hỗ trợ hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra.
- Kiểm tra tồn kho để lên kế hoạch đặt hàng nhằm đảm bảo nguồn hàng phục vụ cho khách hàng.
- Cập nhật thông tin thị trường về khách hàng, đối thủ cạnh tranh thường xuyên cho Quản lý trực tiếp.
- Phát triển và xây dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng tại các khu vực được giao.
2. Doanh số/Công nợ
- Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh khu vực phụ trách, báo cáo kết quả kinh doanh Tháng/Qúy.
- Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, đảm bảo các vấn đề công nợ theo Chính sách của công ty.
3. Phục vụ Khách hàng
- Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm phù hợp, chia sẻ tính năng, công dụng sản phẩm để khách hàng sử dụng.
- Tư vấn các chương trình khuyến mại, các ưu đãi cho khách hàng.
- Hỗ trợ xử lý đơn hàng.
- Tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các vấn đề, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
4. Khác
- Thực hiện kế hoạch đi công tác thường xuyên để xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng (nếu phụ trách khu vực tỉnh).
- Phối hợp với các phòng ban như Kế toán, Kho, Giao hàng . . . nhằm đảm bảo công việc được hoàn thành tốt.
- Hỗ trợ quản lý, bảo quản cơ sở vật chất, hàng hoá tại điểm bán.
- Hỗ trợ kiểm kê hàng hoá thường xuyên và theo phân công của Quản lý trực tiếp.
- Xử lý mọi vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên & Có kinh nghiệm về sale nguyên liệu pha chế 01- 02 năm
- Am hiểu hoặc có trải nghiệm về pha chế thức uống
- Có chuyên môn về lĩnh vực marketing, sale
- Có khả năng giao tiếp tốt, đam mê phục vụ khách hàng.
- Giàu năng lượng, chủ động kết nối và chia sẻ.
- Có tinh thần học hỏi và mong muốn phát triển bản thân cao
- Khả năng tiếp thu và xử lý thông tin tốt
- Khả năng khai thác, tạo dựng các mối quan hệ
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Thực phẩm & Đồ uống
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Goody Group Thì Được Hưởng Những Gì
