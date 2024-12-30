Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Goody Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

1. Tìm kiếm, mở rộng Khách hàng Chuỗi

- Khai thác, đánh giá khách hàng chuỗi tiềm năng có nhu cầu mua sản phẩm nguyên liệu trà KOMBUCHA như các chuỗi café – The coffee House, Highland, Katinat, Phúc Long…, các chuỗi nhà hàng như King BBQ, Halidao, Golden gate, Red sun, và khách sạn resort 4-5 sao …

- Tham gia cùng team marketing và R&D …trong việc xây dựng ý tưởng, triển khai các hoạt động bán hàng, workshop, sampling, khảo sát thị trường nhằm thúc đẩy bán hàng.

- Xây dựng kế hoạch làm việc hàng ngày, hàng tuần để hỗ trợ hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra.

- Kiểm tra tồn kho để lên kế hoạch đặt hàng nhằm đảm bảo nguồn hàng phục vụ cho khách hàng.

- Cập nhật thông tin thị trường về khách hàng, đối thủ cạnh tranh thường xuyên cho Quản lý trực tiếp.

- Phát triển và xây dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng tại các khu vực được giao.

2. Doanh số/Công nợ

- Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh khu vực phụ trách, báo cáo kết quả kinh doanh Tháng/Qúy.

- Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, đảm bảo các vấn đề công nợ theo Chính sách của công ty.

3. Phục vụ Khách hàng

- Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm phù hợp, chia sẻ tính năng, công dụng sản phẩm để khách hàng sử dụng.

- Tư vấn các chương trình khuyến mại, các ưu đãi cho khách hàng.

- Hỗ trợ xử lý đơn hàng.

- Tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các vấn đề, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

4. Khác

- Thực hiện kế hoạch đi công tác thường xuyên để xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng (nếu phụ trách khu vực tỉnh).

- Phối hợp với các phòng ban như Kế toán, Kho, Giao hàng . . . nhằm đảm bảo công việc được hoàn thành tốt.

- Hỗ trợ quản lý, bảo quản cơ sở vật chất, hàng hoá tại điểm bán.

- Hỗ trợ kiểm kê hàng hoá thường xuyên và theo phân công của Quản lý trực tiếp.

- Xử lý mọi vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên & Có kinh nghiệm về sale nguyên liệu pha chế 01- 02 năm

- Am hiểu hoặc có trải nghiệm về pha chế thức uống

- Có chuyên môn về lĩnh vực marketing, sale

- Có khả năng giao tiếp tốt, đam mê phục vụ khách hàng.

- Giàu năng lượng, chủ động kết nối và chia sẻ.

- Có tinh thần học hỏi và mong muốn phát triển bản thân cao

- Khả năng tiếp thu và xử lý thông tin tốt

- Khả năng khai thác, tạo dựng các mối quan hệ

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Thực phẩm & Đồ uống

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh