Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Goody Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Goody Group
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công Ty Cổ Phần Goody Group

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Goody Group

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

1. Tìm kiếm, mở rộng Khách hàng Chuỗi
- Khai thác, đánh giá khách hàng chuỗi tiềm năng có nhu cầu mua sản phẩm nguyên liệu trà KOMBUCHA như các chuỗi café – The coffee House, Highland, Katinat, Phúc Long…, các chuỗi nhà hàng như King BBQ, Halidao, Golden gate, Red sun, và khách sạn resort 4-5 sao …
- Tham gia cùng team marketing và R&D …trong việc xây dựng ý tưởng, triển khai các hoạt động bán hàng, workshop, sampling, khảo sát thị trường nhằm thúc đẩy bán hàng.
- Xây dựng kế hoạch làm việc hàng ngày, hàng tuần để hỗ trợ hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra.
- Kiểm tra tồn kho để lên kế hoạch đặt hàng nhằm đảm bảo nguồn hàng phục vụ cho khách hàng.
- Cập nhật thông tin thị trường về khách hàng, đối thủ cạnh tranh thường xuyên cho Quản lý trực tiếp.
- Phát triển và xây dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng tại các khu vực được giao.
2. Doanh số/Công nợ
- Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh khu vực phụ trách, báo cáo kết quả kinh doanh Tháng/Qúy.
- Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, đảm bảo các vấn đề công nợ theo Chính sách của công ty.
3. Phục vụ Khách hàng
- Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm phù hợp, chia sẻ tính năng, công dụng sản phẩm để khách hàng sử dụng.
- Tư vấn các chương trình khuyến mại, các ưu đãi cho khách hàng.
- Hỗ trợ xử lý đơn hàng.
- Tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các vấn đề, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
4. Khác
- Thực hiện kế hoạch đi công tác thường xuyên để xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng (nếu phụ trách khu vực tỉnh).
- Phối hợp với các phòng ban như Kế toán, Kho, Giao hàng . . . nhằm đảm bảo công việc được hoàn thành tốt.
- Hỗ trợ quản lý, bảo quản cơ sở vật chất, hàng hoá tại điểm bán.
- Hỗ trợ kiểm kê hàng hoá thường xuyên và theo phân công của Quản lý trực tiếp.
- Xử lý mọi vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên & Có kinh nghiệm về sale nguyên liệu pha chế 01- 02 năm
- Am hiểu hoặc có trải nghiệm về pha chế thức uống
- Có chuyên môn về lĩnh vực marketing, sale
- Có khả năng giao tiếp tốt, đam mê phục vụ khách hàng.
- Giàu năng lượng, chủ động kết nối và chia sẻ.
- Có tinh thần học hỏi và mong muốn phát triển bản thân cao
- Khả năng tiếp thu và xử lý thông tin tốt
- Khả năng khai thác, tạo dựng các mối quan hệ
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Thực phẩm & Đồ uống
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Tại Công Ty Cổ Phần Goody Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Goody Group

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Goody Group

Công Ty Cổ Phần Goody Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 139 Pasteur, phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

