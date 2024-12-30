Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Đăng tải sản phẩm, tối ưu hóa thông tin sản phẩm (trang chi tiết, tiêu đề, từ khóa, v.v.), giám sát tồn kho và trạng thái đơn hàng, phối hợp vận chuyển logistics, cập nhật thông tin sản phẩm kịp thời.
2. Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình khuyến mãi trên nền tảng, nắm rõ các thời điểm khuyến mãi của nền tảng. Theo từng thời điểm cụ thể, tổ chức các chương trình như giảm giá giờ vàng, khuyến mãi giảm giá, và phiếu ưu đãi để tăng tỷ lệ mua lại.
3. Chăm sóc khách hàng, thu thập và giải quyết vấn đề nhằm cải thiện và nâng cao trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của khách hàng.
4. Theo dõi các chỉ số cửa hàng như điểm đánh giá sản phẩm, điểm dịch vụ và điểm logistics. Khi phát sinh vấn đề, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp kịp thời.
2. Phân tích dữ liệu cửa hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo sử dụng máy tính, có khả năng phân tích dữ liệu và sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Excel.
Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả với các phòng ban trong công ty và đối tác bên ngoài.
Tính cách điềm tĩnh, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.
Biết tiếng Trung (ưu tiên)
Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ phí gửi xe
Du lịch hoặc team building hàng năm
Thưởng thâm niên, Thưởng dự án, Thưởng cuối năm
Thu nhập: Thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
