Tuyển Nhân viên kinh doanh Prudential Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25B Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Lên kế hoạch và chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính tối ưu cho khách hàng

Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí ứng tuyển

Chăm sóc khách hàng nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ bán hàng của Prudential

Chủ động tham gia và hỗ trợ tổ chức các sự kiện/hội thảo do công ty tổ chức.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 23t trở lên, giới tính Nam/Nữ/LGBT

Ngoại hình sáng, dễ nhìn, tác phong chuyên nghiệp

Có kinh nghiệm từng làm kinh doanh/ bán hàng/ CSKH là lợi thế.

Giọng nói rõ ràng, không nói ngọng, nói lắp.

Tại Prudential Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp kinh doanh: 15 – 20 triệu/tháng

Thu nhập từ 20-50 triệu/tháng và không giới hạn

Thưởng 30-40% hoa hồng, thưởng MDRT 70 triệu , vinh danh khen thưởng theo từng tháng, quí, năm.

Có hỗ trợ data từ cấp quản lý (data nóng và data khách hàng cũ có thể chốt sale tốt)

Lộ trình thăng tiến lên vị trí mới sau 3 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Prudential Việt Nam

