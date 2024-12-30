Tuyển Nhân viên kinh doanh Prudential Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Prudential Việt Nam
Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 25B Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Lên kế hoạch và chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính tối ưu cho khách hàng
Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí ứng tuyển
Chăm sóc khách hàng nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ bán hàng của Prudential
Chủ động tham gia và hỗ trợ tổ chức các sự kiện/hội thảo do công ty tổ chức.
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 23t trở lên, giới tính Nam/Nữ/LGBT
Ngoại hình sáng, dễ nhìn, tác phong chuyên nghiệp
Có kinh nghiệm từng làm kinh doanh/ bán hàng/ CSKH là lợi thế.
Giọng nói rõ ràng, không nói ngọng, nói lắp.
Tại Prudential Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp kinh doanh: 15 – 20 triệu/tháng
Thu nhập từ 20-50 triệu/tháng và không giới hạn
Thưởng 30-40% hoa hồng, thưởng MDRT 70 triệu , vinh danh khen thưởng theo từng tháng, quí, năm.
Có hỗ trợ data từ cấp quản lý (data nóng và data khách hàng cũ có thể chốt sale tốt)
Lộ trình thăng tiến lên vị trí mới sau 3 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Prudential Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
