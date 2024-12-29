Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SALONZO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SALONZO
Ngày đăng tuyển: 29/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SALONZO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SALONZO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30

- 12h30

- Thưởng Lễ Tết, tháng thứ 13

- Được đào tạo và hướng dẫn để tiếp cận công việc, cải thiện kĩ năng mềm

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và chính sách theo Bộ Luật lao động

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ ngày Lễ theo quy định của Nhà nước

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, hiếu, hỷ..., Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng
- Tư vấn sản phẩm và chính sách bán hàng của công ty đến Khách hàng
- Báo cáo Kết quả công việc với cấp quản lý và chủ động đưa ra giải pháp cho các vấn đề gặp phải
- Sử dụng các công cụ Social media để lan tỏa thương hiệu, sản phẩm đến Khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm vị trí nhân viên kinh doanh
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình và tâm huyết và chủ động trong công việc
- Có khả năng làm việc đôc lập, chủ động, sáng tạo
- Chịu được áp lực trong công việc
- Khả năng học hỏi kiến thức sản phẩm
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SALONZO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SALONZO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SALONZO

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SALONZO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà 402 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Q. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

