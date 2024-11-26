Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH PK Club làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 85 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Q.1 TPHCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến lược phát triển kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh số và thị phần cho công ty.

Quản lý và phát triển nhóm Kinh doanh, quản lý đội nhóm tối thiểu 3-4 thành viên, đảm bảo đạt được các mục tiêu doanh thu và KPI đề ra.

Tìm kiếm khách hàng/đối tác tiềm năng và mở rộng, kết nối mạng lưới khách hàng phù hợp với nhu cầu kinh doanh của công ty.

Xác định và khai thác cơ hội kinh doanh mới thông qua phân tích thị trường, khách hàng tiềm năng và mạng lưới quan hệ.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng; Hỗ trợ giải quyết các vấn đề, phản hồi nhanh chóng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban liên quan như Marketing, Account, Content… để xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển phù hợp.

Lập báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Business Development Leader hoặc các vị trí tương đương.

Có sẵn đội nhóm (tối thiểu từ 3-4 người)

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt, có khả năng xây dựng và phát triển đội ngũ.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc

Có khả năng xây dựng mối quan hệ hiệu quả với đối tác và khách hàng.

Tư duy chiến lược, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh nhạy.

Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH PK Club Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng + 1% Commission (có thể thương lượng thêm những quyền lợi khác)

Teambuilding hàng năm.

Hưởng lương tháng 13.

Review lương hàng năm.

Được hưởng các ngày nghỉ lễ, Tết,...theo quy định của Pháp luật.

Thử việc 02 tháng hưởng 90% lương, đóng BHXH ở mức cơ bản khi lên chính thức.

Được đào tạo nội bộ khi cần thiết.

Được sử dụng các dịch vụ của PK Agency mới mức ưu đãi cao hoặc miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH PK Club

