Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng xanh Gia Hồng làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng xanh Gia Hồng
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang:
- Lô C(C2) KCN Quang Châu, Phường Quang Châu, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tìm kiếm khách hàng FDIĐàiLoan ,TrungQuốc,có nhu cầu xây dựng nhà xưởng, tiếp cận với khách hàng giới thiệu và tham gia đấu thầu các dự án cơđiện, thiết kế và lắp đặt thi công
Đàm phángiá, thực hiệnký kết hợp đồng với khách hàng
Làm việc trực tiếp với các chuyên gia, đối tác người Đài Loan, Trung Quốc;
Các công việc khác do Ban giám đốc yêu cầu
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tuổi từ 22-35t
Ưu tiên nếu có kinh nghiệmSale trong ngành xây dựng lắp đặt, điện dân dụng, nhà xưởng. Biết Tiếng Trung hsk3
Chịu được áp lực cao, có thểđi công tác
Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà.
Tại Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng xanh Gia Hồng Thì Được Hưởng Những Gì
1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập
Mứclương cứng 7tr- 10tr + hoa hồng
Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương;
Hỗ trợ tiền điệnthoại, chi phí, xe đi công tác.
Chuyên cần.
2. Chương trình chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác;
Tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn;
3. Đào tạo, phát triển
Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng.
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú
Tổ chức chương trình sinh nhật tháng.
Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng xanh Gia Hồng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
