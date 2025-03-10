Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng xanh Gia Hồng làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Tìm kiếm khách hàng FDIĐàiLoan ,TrungQuốc,có nhu cầu xây dựng nhà xưởng, tiếp cận với khách hàng giới thiệu và tham gia đấu thầu các dự án cơđiện, thiết kế và lắp đặt thi công

Đàm phángiá, thực hiệnký kết hợp đồng với khách hàng

Làm việc trực tiếp với các chuyên gia, đối tác người Đài Loan, Trung Quốc;

Các công việc khác do Ban giám đốc yêu cầu

Nam/Nữ tuổi từ 22-35t

Ưu tiên nếu có kinh nghiệmSale trong ngành xây dựng lắp đặt, điện dân dụng, nhà xưởng. Biết Tiếng Trung hsk3

Chịu được áp lực cao, có thểđi công tác

Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà.

Tại Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng xanh Gia Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập

Mứclương cứng 7tr- 10tr + hoa hồng

Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương;

Hỗ trợ tiền điệnthoại, chi phí, xe đi công tác.

Chuyên cần.

2. Chương trình chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác;

Tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn;

3. Đào tạo, phát triển

Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng.

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú

Tổ chức chương trình sinh nhật tháng.

Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

