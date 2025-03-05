Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

-Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng và ưu tiên NAM còn nếu là nữ thì có kinh nghiệm sale tối thiểu 1 năm trở lên

-Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm mảng sơn

-Địa điểm làm việc tại Hà Nội, Vĩnh Phúc - Phú Thọ, Hà Nam - Ninh Bình, Hải Phòng - Quảng Ninh, Nghệ An - Thanh Hóa

- Có sức khỏe tốt, kiên trì trong công việc, chịu khó, có phương tiện (xe máy) và có thể di chuyển thường xuyên

- Đam mê kinh doanh và nhiệt huyết với công việc đảm nhận. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, không ngại tiếp xúc với khách hàng

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về phát triển thị trường (tìm kiếm hệ thống bán hàng). Nếu có kinh nghiệm ngành Vật liệu xây dựng (sơn, sắt thép, gạch, thiết bị vệ sinh,...) là 1 lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty.

- Thưởng lễ tết; thưởng theo quý; khám sức khỏe định kỳ; du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Được làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

