Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IN ẤN TK SƠN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Theo dõi và xử lý đơn hàng, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop

Nam/Nữ, có kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình và đam mê kinh doanh.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc telesales.

Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN TK SƠN QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: LƯƠNG CỨNG 6 TRIỆU + % DOANH THU ( 10-15 TRIỆU TÙY THEO NĂNG LỰC )

Làm 7 tiếng trên ngày, sáng từ 8h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Thưởng tuần và thưởng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN TK SƠN QUANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin