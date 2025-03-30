Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IN ẤN TK SƠN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN TK SƠN QUANG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
Theo dõi và xử lý đơn hàng, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Laptop
Nam/Nữ, có kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình và đam mê kinh doanh.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc telesales.
Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN TK SƠN QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: LƯƠNG CỨNG 6 TRIỆU + % DOANH THU ( 10-15 TRIỆU TÙY THEO NĂNG LỰC )
Làm 7 tiếng trên ngày, sáng từ 8h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00
Thưởng tuần và thưởng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN TK SƠN QUANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
