Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm tới các trung tâm chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, phòng khám,….

Cung cấp thông tin chi tiết, hỗ trợ khách hàng về các vấn đề liên quan tới sản phẩm

Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng các chuỗi chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, phòng khám,…

Nhanh nhẹn, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ: 15-20 triệu + PC đi lại + DS + Thưởng (thu nhập từ 18-30 triệu)

Cung cấp các thiết bị phục vụ cho công việc: máy tính, điện thoại

Đóng BHXH và các đãi ngộ khác theo quy định của công ty

Du lịch, du xuân 2 lần/năm

Thưởng tết, thưởng nhân viên xuất sắc và các chế độ phúc lợi khác

Các chế độ thăm hỏi ốm đau, sinh nhật, hiếu hỉ, quà các dịp 8/3, 1/6, 20/10, trung thu, tết,… theo quy định của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI

