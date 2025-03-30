Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI
Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm tới các trung tâm chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, phòng khám,….
Cung cấp thông tin chi tiết, hỗ trợ khách hàng về các vấn đề liên quan tới sản phẩm
Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng các chuỗi chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, phòng khám,…
Nhanh nhẹn, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ: 15-20 triệu + PC đi lại + DS + Thưởng (thu nhập từ 18-30 triệu)
Cung cấp các thiết bị phục vụ cho công việc: máy tính, điện thoại
Đóng BHXH và các đãi ngộ khác theo quy định của công ty
Du lịch, du xuân 2 lần/năm
Thưởng tết, thưởng nhân viên xuất sắc và các chế độ phúc lợi khác
Các chế độ thăm hỏi ốm đau, sinh nhật, hiếu hỉ, quà các dịp 8/3, 1/6, 20/10, trung thu, tết,… theo quy định của công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
