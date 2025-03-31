Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa EVD, 431 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Gọi điện thoại tư vấn và giới thiệu các dòng sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp (nhuộm, hấp, phục hồi, tạo kiểu...) đến các salon tóc, đại lý và khách hàng tiềm năng theo data có sẵn.
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, thường xuyên cập nhật các chương trình khuyến mãi và sản phẩm mới.
- Tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online, mạng xã hội hoặc đề xuất từ khách hàng cũ.
- Theo dõi, đốc thúc đơn hàng và phối hợp với bộ phận kho vận để đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách.
- Thực hiện các báo cáo công việc, doanh số theo yêu cầu của quản lý.
- Đóng góp ý kiến xây dựng kịch bản telesales, chương trình chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.
- Công việc khác liên quan theo phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm telesales ngành mỹ phẩm, chăm sóc tóc hoặc các sản phẩm làm đẹp.
- Ưu tiên sử dụng thành thạo Pancake.
- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng, truyền cảm.
- Yêu thích kinh doanh, có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.
- Năng động, chịu khó học hỏi, chịu được áp lực doanh số.
- Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến trong công việc.

Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng doanh số + Thưởng nóng hấp dẫn (Thu nhập trung bình từ 10-15 triệu/tháng).
- Hỗ trợ đầy đủ data khách hàng, công cụ làm việc.
- Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng telesales, kỹ năng chốt đơn hiệu quả.
- Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm Kinh doanh.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, tòa EVD 431 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

