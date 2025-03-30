Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A2 – CN1, cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm, kết nối và mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp).
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.
Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.
Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.
Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.
Kết hợp với kế toán theo dõi và thu công nợ từ khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm.
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén chủ động trong công việc
Chịu được áp lực và có tinh thần tự giác và cầu tiến trong công việc

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6,5 Triệu + KPI. Thu nhập: 12tr – 20tr.
Phụ cấp ăn trưa 30k/ngày
Phụ cấp chuyên cần: 200k
Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Thưởng Tháng 13
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu

Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2 N1 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

