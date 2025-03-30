Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Trần Phú, số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phụ trách phát triển kinh doanh nhóm hàng hoá mỹ phẩm tẩy rửa ứng dụng công nghệ sinh học như Nước giặt, Nước rửa tay, Nước tẩy đa năng, Dầu gội, Dầu xả, Nước rửa chén,... thương hiệu Holame.
Chăm sóc data khách hàng công ty phân cho và tìm kiếm thêm khách hàng là các đại lý phân phối, khách sỉ kinh doanh online,...
Lập kế hoạch bán hàng tốt, lập danh sách khách hàng tiềm năng, chuẩn bị các kế hoạch/ phương án tiếp cận, gặp gỡ, đàm phán, thương lượng, chốt đơn cho khách sỉ, đại lý. Nhằm mục tiêu đạt chỉ tiêu doanh số cá nhân.
Trực tiếp tham gia tiếp khách, xử lý đơn hàng và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
Tham gia hướng dẫn đào tạo về kiến thức sản phẩm cho đại diện nhà phân phối.
Bám sát chỉ tiêu doanh số và các chỉ tiêu khác Công ty giao cho theo tháng/quý/năm để đạt kết quả kinh doanh cao nhất.
Thực hiện các hoạt động báo cáo bán hàng theo ngày, tháng, quý, năm hay khi có yêu cầu.
Thực hiện công tác khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để có những phương thức kinh doanh phù hợp.
Các nhiệm vụ khác được phân công bởi quản lý trực tiếp, trưởng bộ phận và ban quản trị

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, đam mê kiếm tiền và yêu thích kinh doanh
Giao tiếp tốt, khả năng linh hoạt ứng biến tốt
Chủ động, có trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến trong công việc
Sử dụng máy tính thành thạo và có kỹ năng văn phòng
Có khả năng tìm kiếm thông tin, lên kế hoạch, lập báo cáo cá nhân
Ứng viên có kinh nghiệm trong cùng ngành hàng hoặc ngành hàng tương tự là một lợi thế
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ứng viên có kinh nghiệm về marketing online là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 – 20 triệu/tháng (Lương cơ bản + % hoa hồng + thưởng)
Lương cơ bản: 7-9 triệu/tháng
Được đào tạo từ A đến Z
Được cung cấp data khách hàng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Bữa xế + Cafe + Gửi xe miễn phí
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm
Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo với
các bạn trẻ (GenZ) giỏi và tài năng
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Được hưởng lương tháng thứ 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh
Được thưởng các ngày lễ, tết
Được hỗ trợ ăn trưa và các khoản phát sinh khác
Tham gia các buổi liên hoan, tiệc cuối năm, team building, company trip,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Trần Phú, số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

