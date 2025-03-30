Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Trần Phú, số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phụ trách phát triển kinh doanh nhóm hàng hoá mỹ phẩm tẩy rửa ứng dụng công nghệ sinh học như Nước giặt, Nước rửa tay, Nước tẩy đa năng, Dầu gội, Dầu xả, Nước rửa chén,... thương hiệu Holame.

Chăm sóc data khách hàng công ty phân cho và tìm kiếm thêm khách hàng là các đại lý phân phối, khách sỉ kinh doanh online,...

Lập kế hoạch bán hàng tốt, lập danh sách khách hàng tiềm năng, chuẩn bị các kế hoạch/ phương án tiếp cận, gặp gỡ, đàm phán, thương lượng, chốt đơn cho khách sỉ, đại lý. Nhằm mục tiêu đạt chỉ tiêu doanh số cá nhân.

Trực tiếp tham gia tiếp khách, xử lý đơn hàng và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

Tham gia hướng dẫn đào tạo về kiến thức sản phẩm cho đại diện nhà phân phối.

Bám sát chỉ tiêu doanh số và các chỉ tiêu khác Công ty giao cho theo tháng/quý/năm để đạt kết quả kinh doanh cao nhất.

Thực hiện các hoạt động báo cáo bán hàng theo ngày, tháng, quý, năm hay khi có yêu cầu.

Thực hiện công tác khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để có những phương thức kinh doanh phù hợp.

Các nhiệm vụ khác được phân công bởi quản lý trực tiếp, trưởng bộ phận và ban quản trị

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, đam mê kiếm tiền và yêu thích kinh doanh

Giao tiếp tốt, khả năng linh hoạt ứng biến tốt

Chủ động, có trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến trong công việc

Sử dụng máy tính thành thạo và có kỹ năng văn phòng

Có khả năng tìm kiếm thông tin, lên kế hoạch, lập báo cáo cá nhân

Ứng viên có kinh nghiệm trong cùng ngành hàng hoặc ngành hàng tương tự là một lợi thế

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Ứng viên có kinh nghiệm về marketing online là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 – 20 triệu/tháng (Lương cơ bản + % hoa hồng + thưởng)

Lương cơ bản: 7-9 triệu/tháng

Được đào tạo từ A đến Z

Được cung cấp data khách hàng

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Bữa xế + Cafe + Gửi xe miễn phí

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo với

các bạn trẻ (GenZ) giỏi và tài năng

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được hưởng lương tháng thứ 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh

Được thưởng các ngày lễ, tết

Được hỗ trợ ăn trưa và các khoản phát sinh khác

Tham gia các buổi liên hoan, tiệc cuối năm, team building, company trip,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA

