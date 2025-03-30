Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu

Mức lương 12 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 32/196 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

Thiết lập kế hoạch công việc hàng tuần, hàng tháng theo mục tiêu KPI

Tư vấn bán hàng với các khách hàng tiềm năng

Tìm kiếm, liên hệ và đề nghị hợp tác với các đối tác tiềm năng ở từng khu vực Miền Bắc, Trung, Nam theo thị trường được phân công

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các đơn vị trung gian hỗ trợ để bán hàng.

Đánh giá thị trường, Thu thập thông tin thị trường căn hộ cao cấp và biệt thự, dự án và đưa ra các phương án phát triển kinh doanh hợp lý trong từng giai đoạn.

Tiếp cận dự án: tìm kiếm đầu mối để làm việc, tiếp cận và lên phương án bán hàng tại các dự án tiềm năng.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Kinh doanh

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Trình độ cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm trở lên. Ưu tiên các ứng viên đã làm tại vị trí Nhân viên kinh doanh, Quản lý thị trường các ngành nghề liên quan đến bất động sản, nội thất, kiến trúc, thiết bị trong ngành xây dựng (khóa cửa, đèn LED, thiết bị điện, thiết bị vệ sinh, sơn, thạch cao, đèn trang trí, đồ gỗ nội thất...).

Sẵn sàng đi công tác từ 1-2 tuần/ tháng

Độ tuổi: 25 – 35

Sử dụng được tin học văn phòng như Word, Excel.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phụ cấp: Từ 7.000.000 – 9.000.000 VNĐ

Thu nhập lên tới 12.000.000 -35.000.000 / tháng tuỳ theo năng lực của ứng viên

Được thưởng nóng theo Quý, Năm nếu đạt KPI.

Đóng bảo hiểm đầy đủ, BHYT, BHXH

Đi du lịch và dã ngoại: Mỗi năm 1-2 lần.

Được hỗ trợ đào tạo lái xe, các khoá học nâng cao kỹ năng, cấp xe oto đi thị trường.

Công ty chuyên về lĩnh vực thiết bị nên sẽ được tiếp cận thêm nhiều kiến thức chuyên môn từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Phần Lan…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin