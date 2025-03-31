Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thang máy Atvin làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH thang máy Atvin
- Hà Nội:
- Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tìm kiếm và khai thác thông tin khách hàng, thông tin thị trường thang máy
Kết nối với chủ nhà, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng để giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty.
Triển khai thực hiện các chỉ tiêu doanh số bán hàng
Triển khai các kế hoạch, chiến lược bán hàng
Phát triển kinh doanh ở địa bàn được giao phó
Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm …
Phối hợp với các bộ phận, cá nhân liên quan trong công ty để lên giá và soạn thảo hợp đồng
Theo dõi quá trình thu hồi công nợ từng giai đoạn của hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ của khách hàng chưa thanh toán xong.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế,thương mại, quản trị kinh doanh hoặc các ngành kỹ thuật, cơ khí…
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán có khả năng thuyết phục, kỹ năng phân tích và đánh giá hiệu quả
Yêu thích công việc kinh doanh, năng nổ, nhiệt huyết với công việc
Ham học hỏi, có tinh thần làm việc cao, nghiêm túc, tự chủ trong công việc
Tại Công ty TNHH thang máy Atvin Thì Được Hưởng Những Gì
(xăng xe, điện thoại) + hoa hồng + thưởng tháng, quý, năm (
trung bình từ 15-30 triệu/tháng, không giới hạn theo doanh thu)
Được đào tạo để trở thành những chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp
Tiền lương và các phụ cấp khác theo quy chế lương của Atvin
Thưởng hoa hồng bán hàng + thưởng doanh số, doanh thu theo quý, năm
Có cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe bao gồm chăm sóc ốm đau, bệnh tật
Được nghỉ theo các quy định của Luật lao động
Hàng năm, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên
Được quan tâm, sẻ chia và hỗ trợ trong lúc khó khăn theo quy định của Công ty
Công ty luôn phát hành những cổ phần ưu đãi cho những nhân viên có năng lực, khát vọng và gắn bó với doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thang máy Atvin
