Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TYT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TYT VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2 Doãn Kế Thiện (kéo dài), Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc tệp khách hàng cũ tại thị trường được phân công
Quản lý, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.
Theo dõi và giải quyết công nợ với khách hàng.
Phối hợp công việc với các phòng ban để làm việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 20 – 30
Trình độ: ưu tiên từ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm SALES: Có kinh nghiệm sale thị trường là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề nhanh chóng, hiệu quả
Chăm chỉ, trung thực, kiên trì, chịu được áp lực công việc;
Trình độ: ưu tiên từ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm SALES: Có kinh nghiệm sale thị trường là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề nhanh chóng, hiệu quả
Chăm chỉ, trung thực, kiên trì, chịu được áp lực công việc;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TYT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước;
Quy chế lương thưởng rõ ràng, lộ trình thăng tiến cụ thể;
Chế độ: Nghỉ phép, nghỉ Lễ tết, sinh nhật, du lịch, xét tăng lương hàng năm...;
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước;
Quy chế lương thưởng rõ ràng, lộ trình thăng tiến cụ thể;
Chế độ: Nghỉ phép, nghỉ Lễ tết, sinh nhật, du lịch, xét tăng lương hàng năm...;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TYT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI