Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TYT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Doãn Kế Thiện (kéo dài), Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc tệp khách hàng cũ tại thị trường được phân công

Quản lý, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

Theo dõi và giải quyết công nợ với khách hàng.

Phối hợp công việc với các phòng ban để làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 20 – 30

Trình độ: ưu tiên từ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm SALES: Có kinh nghiệm sale thị trường là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề nhanh chóng, hiệu quả

Chăm chỉ, trung thực, kiên trì, chịu được áp lực công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TYT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước;

Quy chế lương thưởng rõ ràng, lộ trình thăng tiến cụ thể;

Chế độ: Nghỉ phép, nghỉ Lễ tết, sinh nhật, du lịch, xét tăng lương hàng năm...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TYT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin