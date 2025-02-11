Tuyển Nhân viên kinh doanh Hệ Thống Cơm Niêu Thiên Lý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 74 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Xây dựng chính sách bán hàng và tham vấn CEO các kênh bán hàng MT/E-commerce bao gồm lazada/shopee/tiktok/FB

Quản lý các website bán hàng, gian hàng thương mại điện tử của doanh nghiệp

Giám sát các hoạt động bán hàng, tiếp thị cũng như những chương trình truyền thông Social để thúc đẩy sự phát triển của nền tảng TMĐT

Đảm bảo các thông tin của công ty, sản phẩm, hình ảnh, banner được đưa lên website, sàn thương mại điện tử đúng với quy định

Phối hợp vận hành Kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tồn kho trên các sàn thương mại điện tử của doanh nghiệp.

Tư vấn cho khách hàng khi có nhu cầu cần giải đáp thắc mắc trực tiếp trên sàn thương mại điện tử.

Tiếp nhận, xử lý, kiểm tra các đơn hàng nhanh chóng, kịp thời gian theo quy định về tiếp nhận đơn hàng, đóng hàng, gửi hàng của mỗi sàn TMĐT khác nhau.

Nghiên cứu về thị trường, xu hướng, các quy định mới của các sàn TMĐT.

Thực hiện nghiên cứu các kế hoạch, chiến lược, tham gia các chương trình khuyến mãi trên các nền tảng TMĐT để gia tăng nguồn doanh thu cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu, tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh để đưa ra được những chiến lược phát triển phù hợp.

Thường xuyên theo dõi về lượng truy cập, chuyển đổi trên các sàn thương mại điện tử. Từ đó đưa ra được những sự cải thiện phù hợp để giúp cho tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và mang lại doanh thu tốt hơn.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh...

Kinh nghiệm 3-5 năm ở vị trí tương đương

Hiểu biết sâu sắc về môi trường kinh doanh nội địa, kinh doanh sàn thương mại điện tử.Ưu tiên cácứng viên có kinh nghiệm từng làm các công ty phân phối gia vị, sốt...

Tiếng Anh khá

Tư duy chiến lược.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Kỹ năng quản trị dự án và lập kế hoạch và quản trị hệ thống bán hàng tốt.

Kỹ năng thương lượng đàm phán, giải quyết vấn đề và ra quyết định

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Thành tạo vi tính văn phòng

Tại Hệ Thống Cơm Niêu Thiên Lý Thì Được Hưởng Những Gì

Mừng sinh nhật, Gala YEP..

Hỗ trợ đồ ăn nhẹ (trà, cafe, bánh,...) trong giờ làm việc

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định

Sử dụng laptop công ty cấp.

Được du lịch, nghỉ dưỡng 1-2 lần 1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Cơm Niêu Thiên Lý

