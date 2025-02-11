Tuyển Nhân viên kinh doanh Hệ Thống Cơm Niêu Thiên Lý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hệ Thống Cơm Niêu Thiên Lý
- Hồ Chí Minh:
- 74 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Xây dựng chính sách bán hàng và tham vấn CEO các kênh bán hàng MT/E-commerce bao gồm lazada/shopee/tiktok/FB
Quản lý các website bán hàng, gian hàng thương mại điện tử của doanh nghiệp
Giám sát các hoạt động bán hàng, tiếp thị cũng như những chương trình truyền thông Social để thúc đẩy sự phát triển của nền tảng TMĐT
Đảm bảo các thông tin của công ty, sản phẩm, hình ảnh, banner được đưa lên website, sàn thương mại điện tử đúng với quy định
Phối hợp vận hành Kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tồn kho trên các sàn thương mại điện tử của doanh nghiệp.
Tư vấn cho khách hàng khi có nhu cầu cần giải đáp thắc mắc trực tiếp trên sàn thương mại điện tử.
Tiếp nhận, xử lý, kiểm tra các đơn hàng nhanh chóng, kịp thời gian theo quy định về tiếp nhận đơn hàng, đóng hàng, gửi hàng của mỗi sàn TMĐT khác nhau.
Nghiên cứu về thị trường, xu hướng, các quy định mới của các sàn TMĐT.
Thực hiện nghiên cứu các kế hoạch, chiến lược, tham gia các chương trình khuyến mãi trên các nền tảng TMĐT để gia tăng nguồn doanh thu cho doanh nghiệp.
Nghiên cứu, tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh để đưa ra được những chiến lược phát triển phù hợp.
Thường xuyên theo dõi về lượng truy cập, chuyển đổi trên các sàn thương mại điện tử. Từ đó đưa ra được những sự cải thiện phù hợp để giúp cho tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và mang lại doanh thu tốt hơn.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 3-5 năm ở vị trí tương đương
Hiểu biết sâu sắc về môi trường kinh doanh nội địa, kinh doanh sàn thương mại điện tử.Ưu tiên cácứng viên có kinh nghiệm từng làm các công ty phân phối gia vị, sốt...
Tiếng Anh khá
Tư duy chiến lược.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Kỹ năng quản trị dự án và lập kế hoạch và quản trị hệ thống bán hàng tốt.
Kỹ năng thương lượng đàm phán, giải quyết vấn đề và ra quyết định
Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Thành tạo vi tính văn phòng
Tại Hệ Thống Cơm Niêu Thiên Lý Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đồ ăn nhẹ (trà, cafe, bánh,...) trong giờ làm việc
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định
Sử dụng laptop công ty cấp.
Được du lịch, nghỉ dưỡng 1-2 lần 1 năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Cơm Niêu Thiên Lý
