Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hải Nam - Okinawa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Hải Nam - Okinawa
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công Ty TNHH Hải Nam - Okinawa

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hải Nam - Okinawa

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 55 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Hàng ngày thực hiện việc: ghé thăm, trưng bày, triển khai các CTKM tại các siêu thị
- Đảm bảo hàng hóa đầy đủ các SKU tại hệ thống siêu thị phụ trách.
- Chào hàng và sản phẩm mới đến các hệ thống siêu thị phụ trách.
- Thiết lập các mối quan hệ với siêu thị, trưởng ngành hàng, cửa hàng trưởng
- Xử lý và giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến hệ thống siêu thị phụ trách.
- Khảo sát thị trường và tìm hiểu các sản phẩm mới, đối thủ cạnh tranh.
- Thực hiện báo cáo hàng ngày, tuần, tháng đầy đủ.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Làm việc tại các hệ thống siêu thị trong khu vực HCM

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm kinh doanh kênh siêu thị (MT) ngành hàng thực phẩm.
-Kĩ năng giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng thuyết phục, đàm phán, chốt deal.
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quyền hạn & nhiệm vụ
- Trung thực, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc, mong muốn làm việc lâu dài, ổn định.

Tại Công Ty TNHH Hải Nam - Okinawa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh 7-10 triệu + Thưởng doanh số + Thưởng KPIs
- Phụ cấp ăn trưa + xăng xe + điện thoại + gửi xe.
- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, ma chay hiếu hỉ, phép năm,...
- Được làm việc trong một môi trường năng động và sáng tạo.
- Được phát huy khả năng tối đa trong mảng công việc được giao.
- Được đào tạo để nâng cao các kỹ năng làm việc.
- Lương tháng 13 + Khen thưởng cuối năm.
- Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, thân thiện, luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động,
- Tăng lương định kì theo kĩ năng chuyên môn và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hải Nam - Okinawa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hải Nam - Okinawa

Công Ty TNHH Hải Nam - Okinawa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 5, Phường Phú Hải, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

