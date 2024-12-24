Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ
- Hồ Chí Minh:
- 69 Đường số 17 Khu B, Khu đô thị An Phú An Khánh, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online, offline
Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh
Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
Tư vấn giới thiệu, báo giá về sản phẩm dịch vụ của công ty đến khách hàng
Soạn thảo hợp đồng kinh doanh, hồ sơ năng lực đấu thầu.
Thuyết trình và đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng
Đại điện công ty tham gia các sự kiện, triển lãm nếu có
Tiếp nhận thông tin đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai dự án, thanh quyết toán và thu hồi công nợ
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận chuyển hàng hóa, sử dụng sản phẩm
Đánh giá hiệu quả chiến lược bán hàng
Báo cáo lên cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, công nghệ 4.0
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
Ưu tiên ngành thực phẩm
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thương lượng, giải quyết vấn đề phát sinh tốt.
Tiếng anh giao tiếp
Giới tính : Nam , 8X (30-40 tuổi)
Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty cấp máy tính sử dụng.
Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại văn phòng, Thứ bảy nghỉ cách tuần.
Hưởng các chế độ theo Nhà nước như BHXH, BH24h.
Hưởng lương tháng 13, thưởng đánh giá năng lực.
Tổ chức tất niên, du lịch, các hoạt động sức khỏe thể chất tinh thần.
Thu nhập theo thỏa thuận năng lực + hoa hồng dự án
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
