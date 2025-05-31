Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIÊN ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 đường 198, KP2, Phường Phước Long A, TP.Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Hạch toán, kiểm tra và đối chiếu các nghiệp vụ kế toán liên quan đến công trình

xây dựng.

- Theo dõi công nợ khách hàng,nhà cung cấp, thầu phụ.

- Quản lý hồ sơ, hợp đồng, thanh toán và quyết toán công trình.

- Liên hệ mua hàng theo yêu cầu vật tư của ban chỉ huy công trình.

- Xuất hóa đơn đầu ra theo từng giai đoạn của dự án.

- Làm việc với ngân hàng, làm hồ sơ đáo hạn, giải ngân.

- Tính lương, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, TNDN

theo quy định.

- Tăng giảm Bảo hiểm xã hội cho nhân viên.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (nếu có)

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán, từng làm công ty xây dựng là 1 lợi thế

- Sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa, Excel,...

- Có chứng chỉ KTT là 1 lợi thế.

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIÊN ANH Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

- Mức lương: 18.000.000 – 20.000.000 + Thưởng dự án (Tùy theo năng lực)

- Được hỗ trợ ăn trưa ngay tại văn phòng.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Cơ hội thăng tiến, đào tạo nâng cao kỹ năng lên Kế toán trưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIÊN ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin