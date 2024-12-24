Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao

Khai thác, tìm kiếm khách hàng hàng cá nhân /doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh

Tìm kiếm, duy trì, phát triển mối quan hệ khách hàng.

Quản lý thông tin khách hàng, theo dõi, thu hồi công nợ và các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng giữa khách hàng với Công ty.

Tư vấn, phối hợp giải quyết các yêu cầu khiếu nại khách hàng trong quá trình hợp tác kinh doanh.

Lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam, Nữ

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế, thương mại, vận tải...

Yêu thích đam mê kinh doanh

Hoàn thành target về doanh số theo yêu cầu của công ty áp dụng cho NVKD

Báo cáo hàng tuần cho cấp trên về công việc đã thực hiện trong tuần

Tại Công ty TNHH Atochi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Thu nhập 15++ bao gồm lương cơ bản + hoa hồng + thưởng

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Atochi Group

