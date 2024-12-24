Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Atochi Group
- Hồ Chí Minh:
- B48
- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao
Khai thác, tìm kiếm khách hàng hàng cá nhân /doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh
Tìm kiếm, duy trì, phát triển mối quan hệ khách hàng.
Quản lý thông tin khách hàng, theo dõi, thu hồi công nợ và các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng giữa khách hàng với Công ty.
Tư vấn, phối hợp giải quyết các yêu cầu khiếu nại khách hàng trong quá trình hợp tác kinh doanh.
Lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế, thương mại, vận tải...
Yêu thích đam mê kinh doanh
Hoàn thành target về doanh số theo yêu cầu của công ty áp dụng cho NVKD
Báo cáo hàng tuần cho cấp trên về công việc đã thực hiện trong tuần
Tại Công ty TNHH Atochi Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 15++ bao gồm lương cơ bản + hoa hồng + thưởng
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Atochi Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
