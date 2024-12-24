Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SOCIAL BELLA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn sản phẩm: Cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng và lợi ích của sản phẩm

Chăm sóc khách hàng: Đáp ứng nhu cầu, giải quyết thắc mắc và khiếu nại

Trưng bày sản phẩm: Đảm bảo trưng bày hàng hóa sạch và gọn gàng

Quản lý hàng hóa: Kiểm tra hàng tồn,kiểm tra hạn sử dụng FIFO.

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên

Không cần kinh nghiệm (được đào tạo)

Độ tuổi: từ 18 đến 25.

Tại CÔNG TY TNHH SOCIAL BELLA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mỗi PG phụ trách 4 cửa hàng, mỗi tuần làm việc 3 ngày ở 1 địa điểm cửa hàng

Ngày làm việc: 3 ngày cuối tuần (Thứ 6 – Thứ 7 – Chủ Nhật)

Số giờ làm việc: 8 giờ/ngày (14h-22h)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOCIAL BELLA VIỆT NAM

