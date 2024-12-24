Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SOCIAL BELLA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SOCIAL BELLA VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn sản phẩm: Cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng và lợi ích của sản phẩm
Chăm sóc khách hàng: Đáp ứng nhu cầu, giải quyết thắc mắc và khiếu nại
Trưng bày sản phẩm: Đảm bảo trưng bày hàng hóa sạch và gọn gàng
Quản lý hàng hóa: Kiểm tra hàng tồn,kiểm tra hạn sử dụng FIFO.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên
Không cần kinh nghiệm (được đào tạo)
Độ tuổi: từ 18 đến 25.
Không cần kinh nghiệm (được đào tạo)
Độ tuổi: từ 18 đến 25.
Tại CÔNG TY TNHH SOCIAL BELLA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mỗi PG phụ trách 4 cửa hàng, mỗi tuần làm việc 3 ngày ở 1 địa điểm cửa hàng
Ngày làm việc: 3 ngày cuối tuần (Thứ 6 – Thứ 7 – Chủ Nhật)
Số giờ làm việc: 8 giờ/ngày (14h-22h)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hòa đồng.
Ngày làm việc: 3 ngày cuối tuần (Thứ 6 – Thứ 7 – Chủ Nhật)
Số giờ làm việc: 8 giờ/ngày (14h-22h)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOCIAL BELLA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI