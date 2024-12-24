Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Giám Định Bảo Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Giám Định Bảo Minh
Mức lương
Đến 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- số 13 Đường Số 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 9 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Giám định - Kiểm định - Chứng nhận.
Tư vấn và giới thiệu các dịch vụ Giám định - Kiểm định - Chứng nhận của công ty cho khách hàng.
Chốt hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện.
Nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
Giờ làm việc: Các ngày trong tuần: 08:00AM – 05:00PM
Thứ 7: 08:00AM – 12:00AM
Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Logistics hoặc Quản trị kinh doanh.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, lĩnh vực logistics, đặc biệt là lĩnh vực Giám định - Kiểm định - Chứng nhận.
Có hiểu biết về thị trường Giám định - Kiểm định - Chứng nhận tại Việt Nam.
Có kỹ năng phân tích thị trường và dữ liệu kinh doanh.
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Thành thạo sử dụng các công cụ tin học văn phòng.
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Giám Định Bảo Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 7tr5-9tr (lương cứng) + hoa hồng (thưởng doanh số)
BHXH, TTNCN: (nếu có phát sinh) công ty đóng 100%
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động (bảo hiểm, nghỉ phép, du lịch, …)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Giám Định Bảo Minh
