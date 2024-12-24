Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Giám Định Bảo Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 9 Triệu

Mức lương Đến 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 13 Đường Số 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 9 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Giám định - Kiểm định - Chứng nhận.

Tư vấn và giới thiệu các dịch vụ Giám định - Kiểm định - Chứng nhận của công ty cho khách hàng.

Chốt hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện.

Nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Giờ làm việc: Các ngày trong tuần: 08:00AM – 05:00PM

Thứ 7: 08:00AM – 12:00AM

Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Logistics hoặc Quản trị kinh doanh.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, lĩnh vực logistics, đặc biệt là lĩnh vực Giám định - Kiểm định - Chứng nhận.

Có hiểu biết về thị trường Giám định - Kiểm định - Chứng nhận tại Việt Nam.

Có kỹ năng phân tích thị trường và dữ liệu kinh doanh.

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Thành thạo sử dụng các công cụ tin học văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Giám Định Bảo Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 7tr5-9tr (lương cứng) + hoa hồng (thưởng doanh số)

BHXH, TTNCN: (nếu có phát sinh) công ty đóng 100%

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động (bảo hiểm, nghỉ phép, du lịch, …)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Giám Định Bảo Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin