Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ ÂU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Vị trí: Quản lý bán hàng theo khu vực (Regional Sales Manager)

Bộ phận: Kinh doanh

Báo cáo cho: Giám đốc

* Mô tả công việc

- Quản lý và phát triển đội ngũ bán hàng:

- Xây dựng, quản lý và huấn luyện đội ngũ Nhân viên kinh doanh tại khu vực phụ trách.

- Đảm bảo đội ngũ hiểu rõ và thực hiện đúng chiến lược và chính sách kinh doanh của công ty.

- Đánh giá và cải tiến hiệu suất bán hàng của đội ngũ.

- Lập kế hoạch và thực thi chiến lược kinh doanh khu vực:

- Phân tích thị trường, xác định cơ hội tăng trưởng và xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với mục tiêu công ty.

- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số bán hàng, mở rộng thị phần và xây dựng mối quan hệ khách hàng tại khu vực.

- Đưa ra các sáng kiến kinh doanh dựa trên các xu hướng thị trường và phản hồi của khách hàng.

- Đảm bảo thực hiện quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng:

- Theo dõi và quản lý quy trình bán hàng nhằm tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng và đưa ra các giải pháp thích hợp.

- Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng nhằm duy trì sự hài lòng và trung thành của khách hàng.

* Báo cáo và phân tích:

- Lập các báo cáo kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc, phản ánh hiệu quả kinh doanh và những khó khăn cần hỗ trợ.

- Phân tích các báo cáo bán hàng, chỉ số KPI và đề xuất phương án cải thiện khi cần thiết.

- Phối hợp với các phòng ban khác:

- Phối hợp với bộ phận Marketing, Tài chính và Kho vận để đảm bảo cung ứng sản phẩm kịp thời và đúng yêu - cầu.

- Đảm bảo việc triển khai chương trình khuyến mãi, ra mắt sản phẩm mới và các hoạt động hỗ trợ bán hàng đạt - hiệu quả cao nhất

* Quyền lợi

- Mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định công ty.

- Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Được tham gia các khóa đào tạo và chương trình phát triển nghề nghiệp.

Yêu cầu công việc

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Dược hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên trong ngành Dược phẩm. Có - kinh nghiệm quản lý đội nhóm là một lợi thế.

* Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm.

- Khả năng phân tích và lập kế hoạch chiến lược.

- Hiểu biết về thị trường dược phẩm và các quy định liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ ÂU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ công tác phí

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Giờ làm việc linh hoạt, không cần phải lên công ty

Được review 2 lần trong năm

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

