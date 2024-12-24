Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 13 Triệu

Mức lương Đến 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 521 Hồng Bàng, P14, Quận 5, TP.HCM, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 13 Triệu

- Hỗ trợ KH hoàn tất các bước/hồ sơ mở tài khoản. Hỗ trợ KH onboarding, giải đáp các KH mới khi có câu hỏi về sản phẩm dịch vụ, hay giao dịch chứn khoán tại công ty

- Phối hợp với bộ phận dịch vụ hoặc bộ phận liên quan khác xử lý các yêu cầu của KH mới

- Giới thiệu về SPDV/Chương trình Ưu đãi của Công ty và kích hoạt KH giao dịch

- Tiếp nhận các yêu cầu, giải đáp thắc mắc KH trên kênh Zalo OA YSVN, Facebook, email, tổng đài sản phẩm…

- Khảo sát ý kiến, mức độ hài lòng của Khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, các chương trình hậu mãi để cải thiện sản phẩm.

- Đề xuất, xây dựng, cải tiến quy trình, dịch vụ; áp dụng công nghệ tăng hiệu suất công việc

- Đóng góp ý kiến với bộ phận sản phẩm và marketing để hỗ trợ xây dựng/ hoàn thiện bộ câu hỏi thường gặp của KH với từng sản phẩm

Với Mức Lương Đến 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán hoặc các chuyên ngành kinh tế liên quan

– Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực tài chính/chứng khoán, Ưu tiên có kinh nghiệm phân tích kỹ thuật

– Ứng viên có chứng chỉ hành nghề là một lợi thế

– Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

– Có khả năng làm việc nhóm

– Có khả năng làm việc với áp lực công việc cao

– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

– Trung thực, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.