Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đinh Ngân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu, báo giá sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng.

Theo dõi, chăm sóc, thúc đẩy quá trình thực hiện mua bán sản phẩm & dịch vụ với khách hàng, đối tác.

Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.

Thực hiện chế độ báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.