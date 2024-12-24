Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đinh Ngân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Đinh Ngân
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công Ty TNHH Đinh Ngân

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đinh Ngân

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu, báo giá sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng.
Theo dõi, chăm sóc, thúc đẩy quá trình thực hiện mua bán sản phẩm & dịch vụ với khách hàng, đối tác.
Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.
Thực hiện chế độ báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Đinh Ngân Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đinh Ngân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đinh Ngân

Công Ty TNHH Đinh Ngân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 537/22 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

