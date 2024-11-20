Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại Tổng Hợp Phú Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại Tổng Hợp Phú Lộc
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm
Phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh
Phân tích các kênh bán hàng như TMĐT, Web, bán trực tiếp…
Giám sát, điều phối công việc của nhân viên trong phòng
Đánh giá hiệu quả của từng bộ phận, đưa ra giải pháp và cải thiện
Đào tạo nhân viên, đề ra KPI cho từng người
Báo cáo số liệu theo tuần, tháng, quý
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm từ 2-3 năm
Biết làm về các sàn TMĐT
Giỏi giao tiếp, biết thuyết trình. Làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc
Biết quản lý hoạt động bán hàng và nhân sự trong phòng
Nhiệt tình,năng động
Thích tìm tòi sáng tạo trong lĩnh vực kinh doanh, đam mê học hỏi những cái mới.
Biết làm về các sàn TMĐT
Giỏi giao tiếp, biết thuyết trình. Làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc
Biết quản lý hoạt động bán hàng và nhân sự trong phòng
Nhiệt tình,năng động
Thích tìm tòi sáng tạo trong lĩnh vực kinh doanh, đam mê học hỏi những cái mới.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại Tổng Hợp Phú Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương tương xứng với năng lực và giá trị công việc (trao đổi khi phỏng vấn)
Được trang bị đầy đủ các thiết bị và công nghệ làm việc hiện đại.
Môi trường làm việc trẻ trung, văn minh.
Được bảo đảm chăm sóc y tế toàn diện bằng bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt với mức chi trả cao do công ty tài trợ.
Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo online/offline phong phú về chuyên môn/kỹ năng trong bộ phận/toàncông ty;
Thưởng Lễ Tết, sinh nhật, lương tháng 13, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ…Thời gian làm việc:
+Sáng: 8h-12h,chiều:13h30 -17h30
+ Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7(Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật)
Được trang bị đầy đủ các thiết bị và công nghệ làm việc hiện đại.
Môi trường làm việc trẻ trung, văn minh.
Được bảo đảm chăm sóc y tế toàn diện bằng bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt với mức chi trả cao do công ty tài trợ.
Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo online/offline phong phú về chuyên môn/kỹ năng trong bộ phận/toàncông ty;
Thưởng Lễ Tết, sinh nhật, lương tháng 13, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ…Thời gian làm việc:
+Sáng: 8h-12h,chiều:13h30 -17h30
+ Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7(Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại Tổng Hợp Phú Lộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI