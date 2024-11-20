Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại Tổng Hợp Phú Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm

Phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh

Phân tích các kênh bán hàng như TMĐT, Web, bán trực tiếp…

Giám sát, điều phối công việc của nhân viên trong phòng

Đánh giá hiệu quả của từng bộ phận, đưa ra giải pháp và cải thiện

Đào tạo nhân viên, đề ra KPI cho từng người

Báo cáo số liệu theo tuần, tháng, quý

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm từ 2-3 năm

Biết làm về các sàn TMĐT

Giỏi giao tiếp, biết thuyết trình. Làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc

Biết quản lý hoạt động bán hàng và nhân sự trong phòng

Nhiệt tình,năng động

Thích tìm tòi sáng tạo trong lĩnh vực kinh doanh, đam mê học hỏi những cái mới.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại Tổng Hợp Phú Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tương xứng với năng lực và giá trị công việc (trao đổi khi phỏng vấn)

Được trang bị đầy đủ các thiết bị và công nghệ làm việc hiện đại.

Môi trường làm việc trẻ trung, văn minh.

Được bảo đảm chăm sóc y tế toàn diện bằng bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt với mức chi trả cao do công ty tài trợ.

Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo online/offline phong phú về chuyên môn/kỹ năng trong bộ phận/toàncông ty;

Thưởng Lễ Tết, sinh nhật, lương tháng 13, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ…Thời gian làm việc:

+Sáng: 8h-12h,chiều:13h30 -17h30

+ Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7(Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại Tổng Hợp Phú Lộc

