Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MULTIMEX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chăm sóc khách hàng được công ty phân công.

- Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng theo định hướng của công ty.

- Đàm phán, tư vấn, thuyết phục khách hàng.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong công ty.

- Đi công tác thị trường hàng quý tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

- Đảm bảo doanh số bán hàng theo KPI đề ra.

- Báo cáo, tham vấn cho Trưởng phòng kinh doanh các hoạt động của thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Chi tiết khác trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với mô hình là Nhà Phân Phối chuyên nghiệp trong lĩnh vực mã số mã vạch với thương hiệu nổi tiếng như Epson, Hikvision,Datalogic, Diebold, POSBANK, Urovo, Zkteco, SoluM, Newland, HPRT, Maken .v.v..,

Đội ngũ kinh doanh của Multimex thường xuyên làm việc với các hãng lớn và khách hàng tiêu biểu như : Vin group, Sun group, Viettel Telecom,Vnpost, FPT, CMC, TH truemilk, 7-Eleven, Trung Nguyên, Kmartket , Chuỗi nhà hàng Al Fresco's, Pepperronis, Novamarket , Hacom, Phong Vũ,An Phát computer, PhiLong Computer , Viettelpost, GHN , Nhà máy Samsung, Yamaha, Canon, Luxshare .v.v.. cùng các đại lý phân phối trên toàn quốc .

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi từ 24 trở lên.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

- Ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương ; hoặc ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh/marketing ngành hàng IT ,Điện máy , Bất động sản , giải pháp phần mềm là một lợi thế .

- Giao tiếp tốt tiếng Anh là một lợi thế ( Công ty đang mở rộng thị trường Lào & Cambodia ).

- Là người đam mê công nghệ, ham học hỏi, có hiểu biết về sản phẩm công nghệ là một lợi thế.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MULTIMEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên tới 15-20 triệu ( Gồm lương cứng và KPI ).

- Được xét thưởng hàng tháng, hàng quý (theo doanh số bán hàng) thưởng tháng thứ 13 và thưởng tết âm lịch , xét tăng lương theo định kỳ 06 tháng / 1 lần.

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Pháp luật.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (hiếu, hỉ, sinh nhật, ốm đau, ...)

- Được làm việc trong môi trường khát khao ,năng động, chuyên nghiệp.

- Được làm việc với các chủ doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc.

- Được đào tạo bởi các chuyên gia trong nước và các hãng quốc tế hàng năm.

- Được tham gia các hoạt động nghỉ mát trong và ngoài nước hàng năm .

- Hà Nội: Head Office: Lô 18 KĐT Định Công, Hoàng Mai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MULTIMEX VIỆT NAM

