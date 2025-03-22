Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu

Mức lương 20 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 An Trạch 1, Đống Đa, Quận Đống Đa

Khai thác dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn (online, mạng lưới cá nhân, sự kiện, hội chợ…)

Chủ động tiếp cận và giới thiệu dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng

Tư vấn các gói dịch vụ tổ chức sự kiện phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Đàm phán, thương lượng điều khoản hợp đồng

Theo sát quá trình thực hiện hợp đồng để đảm bảo chất lượng dịch vụ

Duy trì liên lạc và xây dựng quan hệ với khách hàng sau sự kiện

Giới thiệu các chương trình ưu đãi, khuyến mại để kích thích khách hàng tái sử dụng dịch vụ

Làm việc cùng team sản xuất để đảm bảo kế hoạch triển khai theo đúng cam kết

Báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích thị trường và đề xuất chiến lược phát triển khách hàng.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh doanh, quản trị sự kiện hoặc liên quan

Có hiểu biết, tư duy và ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm sale. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành sự kiện

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động tìm kiếm khách hàng

Ưu tiên ứng viên có sẵn mạng lưới khách hàng trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, hội nghị, MICE

Mức lương : 10tr – 20tr (thỏa thuận thêm trong quá trình phỏng vấn) + hoa hồng doanh số + thưởng hiệu suất

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định

Lương thưởng tháng 13, phép năm đầy đủ

Tham gia các hoạt động ngoại khóa; du lịch hàng năm, year-end party

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

