Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
- Hà Nội: 39 An Trạch 1, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 100 Triệu
Khai thác dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn (online, mạng lưới cá nhân, sự kiện, hội chợ…)
Chủ động tiếp cận và giới thiệu dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng
Tư vấn các gói dịch vụ tổ chức sự kiện phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Đàm phán, thương lượng điều khoản hợp đồng
Theo sát quá trình thực hiện hợp đồng để đảm bảo chất lượng dịch vụ
Duy trì liên lạc và xây dựng quan hệ với khách hàng sau sự kiện
Giới thiệu các chương trình ưu đãi, khuyến mại để kích thích khách hàng tái sử dụng dịch vụ
Làm việc cùng team sản xuất để đảm bảo kế hoạch triển khai theo đúng cam kết
Báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích thị trường và đề xuất chiến lược phát triển khách hàng.
Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết, tư duy và ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm sale. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành sự kiện
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động tìm kiếm khách hàng
Ưu tiên ứng viên có sẵn mạng lưới khách hàng trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, hội nghị, MICE
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định
Lương thưởng tháng 13, phép năm đầy đủ
Tham gia các hoạt động ngoại khóa; du lịch hàng năm, year-end party
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
