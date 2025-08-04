Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vega Holidays làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Vega Holidays
Mức lương
20 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà Lancaster Luminaire, 1152 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 100 Triệu
Giới thiệu, chia sẻ sản phẩm nghỉ dưỡng của công ty tới khách hàng tại công ty (Khách hàng của công ty mời lên).
Là người đại diện của Công ty khi làm việc với khách hàng. Luôn đảm bảo tính chuyên nghiệp, nhạy bén, linh hoạt trong giao tiếp, hành xử văn minh, lịch sự trong thời gian đảm nhiệm công việc.
Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường
Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản có lương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng
Giọng nói dễ nghe/ Diện mạo ưa nhìn/ Tác phong chuyên nghiệp
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, không ngại thử thách, có mong muốn và khao khát làm giàu.
Năng động, tự tin, thích giao tiếp làm việc với con người, đặc biệt làm việc với khách hàng
Tại Công ty Cổ phần Vega Holidays Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản: 7.000.000 + Phụ cấp 650k/ tháng, thưởng hoa hồng theo doanh số. Thu Nhập Từ 20-100 Triệu/Tháng.
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng khi hoàn thành dự án, thưởng nóng, thưởng năm...
Hàng loạt các chương trình đào tạo độc quyền từ School cho đến các chương trình đào tạo thường xuyên và đào tạo đặc biệt như: Let’s Upgrade, huấn luyện thăng cấp Senior Rep/ Top Rep, Workshop định kỳ
Được đại diện cho Vega Holidays là đối tác của cho các Tập đoàn Vận hành Khách sạn nổi tiếng Quốc tế như Melia Hotels International, Accor, Rosewood Hotel Group
12 ngày phép năm và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao động.
Chế độ và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Môi trường năng động, trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vega Holidays
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
