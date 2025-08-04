Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vega Holidays làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu

Mức lương 20 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Lancaster Luminaire, 1152 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

Giới thiệu, chia sẻ sản phẩm nghỉ dưỡng của công ty tới khách hàng tại công ty (Khách hàng của công ty mời lên).

Là người đại diện của Công ty khi làm việc với khách hàng. Luôn đảm bảo tính chuyên nghiệp, nhạy bén, linh hoạt trong giao tiếp, hành xử văn minh, lịch sự trong thời gian đảm nhiệm công việc.

Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản có lương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng

Giọng nói dễ nghe/ Diện mạo ưa nhìn/ Tác phong chuyên nghiệp

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, không ngại thử thách, có mong muốn và khao khát làm giàu.

Năng động, tự tin, thích giao tiếp làm việc với con người, đặc biệt làm việc với khách hàng

Tại Công ty Cổ phần Vega Holidays Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 7.000.000 + Phụ cấp 650k/ tháng, thưởng hoa hồng theo doanh số. Thu Nhập Từ 20-100 Triệu/Tháng.

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng khi hoàn thành dự án, thưởng nóng, thưởng năm...

Hàng loạt các chương trình đào tạo độc quyền từ School cho đến các chương trình đào tạo thường xuyên và đào tạo đặc biệt như: Let’s Upgrade, huấn luyện thăng cấp Senior Rep/ Top Rep, Workshop định kỳ

Được đại diện cho Vega Holidays là đối tác của cho các Tập đoàn Vận hành Khách sạn nổi tiếng Quốc tế như Melia Hotels International, Accor, Rosewood Hotel Group

12 ngày phép năm và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao động.

Chế độ và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vega Holidays

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin