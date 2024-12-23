Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 117 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng & chào bán một trong số các SPDV sau của Công ty:

Dịch vụ VOIP

Dịch vụ điện nhẹ, xây dựng

Trang thiết bị mạng

Các SPDV khác (trao đổi chi tiết khi PV)

Các bước công việc chính:

Nghiên cứu thị trường và xác định nhu cầu khách hàng cho các sản phẩm dịch vụ tương ứng.

Tiếp cận, tư vấn, và giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến khách hàng tiềm năng.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, thu thập phản hồi để cải tiến dịch vụ.

Theo dõi và báo cáo doanh số, đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả bán hàng (nếu có)

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong công tác bán hàng từ 1 năm trở lên

Ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh,...

Thành thạo tin học văn phòng

Hiểu rõ quy trình kinh doanh, tiếp cận khách hàng

Nhanh nhẹn, có tư duy logic & nhạy bén với thị trường

Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 20tr gồm 8 - 12tr LCB + % hoa hồng

Hỗ trợ gửi xe

Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ

Thưởng các ngày lễ/ tết/ lương tháng 13

Tham gia các chương trình teambuilding/ du lịch,...

Được đào tạo bài bản, lộ trình thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm kinh doanh khi đạt yêu cầu về doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin