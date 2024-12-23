Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội
- Hà Nội:
- Ngõ 117 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng & chào bán một trong số các SPDV sau của Công ty:
Dịch vụ VOIP
Dịch vụ điện nhẹ, xây dựng
Trang thiết bị mạng
Các SPDV khác (trao đổi chi tiết khi PV)
Các bước công việc chính:
Nghiên cứu thị trường và xác định nhu cầu khách hàng cho các sản phẩm dịch vụ tương ứng.
Tiếp cận, tư vấn, và giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến khách hàng tiềm năng.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, thu thập phản hồi để cải tiến dịch vụ.
Theo dõi và báo cáo doanh số, đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả bán hàng (nếu có)
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh,...
Thành thạo tin học văn phòng
Hiểu rõ quy trình kinh doanh, tiếp cận khách hàng
Nhanh nhẹn, có tư duy logic & nhạy bén với thị trường
Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ gửi xe
Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ
Thưởng các ngày lễ/ tết/ lương tháng 13
Tham gia các chương trình teambuilding/ du lịch,...
Được đào tạo bài bản, lộ trình thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm kinh doanh khi đạt yêu cầu về doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI