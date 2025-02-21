Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Mức lương
22 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 4, tòa Sông Đà Urban, 131 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông

- 12B Phan Kế Bính, Đa

- Kao, Q1, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 22 - 50 Triệu

Quản lý doanh thu cơ sở, phối hợp cùng Quản lý Kinh doanh khu vực để tối đa hóa doanh thu trung tâm
Quản lý vận hành trung tâm, bao gồm:
Cơ sở vật chất: phòng học, các thiết bị văn phòng, cơ sở
Vận hành hoạt động lớp
Sắp xếp, điều phối nhân sự gồm: Nhân viên tư vấn và chăm sóc lớp tại trung tâm
Các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ của trung tâm
Quản lý và đào tạo nhân sự của trung tâm
Tổ chức sự kiện nhỏ cho học viên tại trung tâm
Báo cáo tình hình kinh doanh cho quản lý vùng.

Với Mức Lương 22 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25-32 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh Giáo dục ít nhất là 2 năm trở lên hoặc 6 tháng kinh nghiệm vị trí tương đương
Có khả năng đàm phán, thuyết phục xuất sắc, chịu được áp lực công việc
Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó
Kỹ năng quản lý thời gian, phân phối công việc tốt
Kỹ năng đào tạo, hướng dẫn nhân sự
Hiểu biết chứng chỉ IELTS, có chứng chỉ IELTS là một lợi thế
Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 22.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, bao gồm lương cứng + hoa hồng trung tâm + hoa hồng cá nhân + thưởng.
Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu…) sinh nhật, hiếu-hỷ…
Review đánh giá tăng lương hàng năm (1 lần/năm)
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỉ… (Ngày phép không sử dụng được quy đổi ra lương
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN
Gói Bảo hiểm sức khỏe cho Cán bộ nhân viên và Bảo hiểm sức khỏe cho người thân
Sản phẩm chất giáo dục tốt, đội ngũ giáo viên chất lượng
Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển
Quỹ học chứng chỉ IELTS: 6,000,000đ/ năm
Du lịch hàng năm, teambuilding, event.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20/56 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

