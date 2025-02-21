Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 50 Triệu

Mức lương 22 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, tòa Sông Đà Urban, 131 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông - 12B Phan Kế Bính, Đa - Kao, Q1, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 22 - 50 Triệu

Quản lý doanh thu cơ sở, phối hợp cùng Quản lý Kinh doanh khu vực để tối đa hóa doanh thu trung tâm

Quản lý vận hành trung tâm, bao gồm:

Cơ sở vật chất: phòng học, các thiết bị văn phòng, cơ sở

Vận hành hoạt động lớp

Sắp xếp, điều phối nhân sự gồm: Nhân viên tư vấn và chăm sóc lớp tại trung tâm

Các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ của trung tâm

Quản lý và đào tạo nhân sự của trung tâm

Tổ chức sự kiện nhỏ cho học viên tại trung tâm

Báo cáo tình hình kinh doanh cho quản lý vùng.

Với Mức Lương 22 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25-32 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh Giáo dục ít nhất là 2 năm trở lên hoặc 6 tháng kinh nghiệm vị trí tương đương

Có khả năng đàm phán, thuyết phục xuất sắc, chịu được áp lực công việc

Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó

Kỹ năng quản lý thời gian, phân phối công việc tốt

Kỹ năng đào tạo, hướng dẫn nhân sự

Hiểu biết chứng chỉ IELTS, có chứng chỉ IELTS là một lợi thế

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 22.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, bao gồm lương cứng + hoa hồng trung tâm + hoa hồng cá nhân + thưởng.

Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu…) sinh nhật, hiếu-hỷ…

Review đánh giá tăng lương hàng năm (1 lần/năm)

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỉ… (Ngày phép không sử dụng được quy đổi ra lương

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN

Gói Bảo hiểm sức khỏe cho Cán bộ nhân viên và Bảo hiểm sức khỏe cho người thân

Sản phẩm chất giáo dục tốt, đội ngũ giáo viên chất lượng

Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển

Quỹ học chứng chỉ IELTS: 6,000,000đ/ năm

Du lịch hàng năm, teambuilding, event.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin