Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sub2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 147 Võ Chí Công - Tây Hồ - HN, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Xây dựng đội nhóm và quản lý đội ngũ nhân viên trực thuộc (Online, Offline) nhằm đạt mục tiêu doanh số

Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh.

Quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty

Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường

Tổ chức các buổi đào tạo, training nội bộ cho đội ngũ Nhân viên.

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với đối tác, khách hàng bền chặt, lâu dài.

Xây dựng và tối ưu quy trình bán hàng từ bước xây dựng kế hoạch đến khi chốt sale.

Báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu, chi phí; đưa ra các đánh giá và xây dựng mục tiêu kinh doanh Hàng tháng, hàng quý báo cáo hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc công ty

Xác định các thị trường tiềm năng cũng như khả năng biến động thị trường; Cập nhật tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

Quản trị data dữ liệu bán hàng, phân tích và đưa ra kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đặt hàng theo từng giai đoạn, mùa vụ cụ thể.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các khối Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương..v..v;

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Mạnh về quản lý và phát triển hệ thống bán hàng cả Online và Offline. Mạnh về mảng bán buôn.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có gu thẩm mỹ tốt, có hiểu biết về lĩnh vực thời trang

Có khả năng hoà nhập, tiếp cận, kiểm soát và quản lý đội ngũ nhân viên

Có khả năng quản lý, phân công và hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc và quản lý nhân sự.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình tốt và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sub2 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 35-50tr,

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến và nâng cao năng lực bản thân

Các chế độ phúc lợi theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sub2

