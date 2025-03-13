Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI TÂY NGUYÊN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 5 - 30 Triệu

Mức lương 5 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - 159 Nguyễn Chí Thanh,Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 30 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty, đàm phán ký hợp đồng.

- Thực hiện các công đoạn của hoạt động bán hàng theo quy trình bán hàng đã được duyệt.

- Nhận và thực hiện các chỉ tiêu bán hàng hàng tháng

- Theo dõi, chăm sóc KH và báo cáo về tình hình thị trường với Trưởng phòng.

- Thu thập và báo cáo Trưởng phòng các thông tin phản hồi từ khách hàng, xử lý sau khi được phê duyệt.

- Hỗ trợ phòng kế toán khi thực hiện hợp đồng, hỗ trợ việc quản lý tài sản, xe trưng bày

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm KD vàđam mê kinh doanh.

BiếtSEO web, Adwords, có bằng B2 là một lợi thế trong công việc.

Các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được Cty đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán, thuyết phục tốt.

Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và nhóm.

Trung thực và tinh thần trách nhiệm cao.

Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, email, thông thạo việc tìm kiếm thông tin trên web.Sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI TÂY NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập :từ 7 triệu – 20 triệu / tháng (Lương cơ bản + Hoa hồng) chưa bao gồm Thưởng nóng 1-5triệu

- Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

-Nghỉ lễ, phép theo quy định của Nhà nước được hưởng full lương

- Phong trào thể dục thể thao, văn nghệ sôi nổi

-Môi trường làm việc năng động và thân thiện, & trẻ

- Làm T2-T7

