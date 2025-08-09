Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 06 Phan Huy Chú nối dài, Cư Dluê, Hòa Xuân, TP.BMT, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tổ chức, điều hành hoạt động bộ phận kế toán doanh nghiệp.
- Lập báo cáo tài chính, phân tích lãi – lỗ theo tháng/quý/năm.
- Xây dựng bảng cân đối kế toán, rà soát báo cáo tài chính định kỳ.
- Lập kế hoạch ngân sách, kiểm soát chi phí theo tuần/tháng.
- Giám sát lưu trữ chứng từ, hóa đơn, thực hiện quyết toán.
- Tham mưu lãnh đạo về quản lý tài chính và xử lý các tình huống phát sinh.
- Xây dựng, triển khai quy trình kế toán phù hợp với hoạt động công ty.
- Dự báo nguồn tài chính, đề xuất chiến lược phát triển theo từng giai đoạn.
- Tổ chức kiểm kê tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Hạch toán chính xác, chuẩn mực theo quy định pháp luật.
- Chiết tiết công việc trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán hoặc liên quan
Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương
Nam/Nữ, tuổi từ 30 – 45
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng thương mại, phân phối bán lẻ hàng tiêu dùng

Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, phép năm đầy đủ theo quy định
Thưởng Tết, lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh
Du lịch thường niên, khám sức khỏe định kỳ
Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực thực tế
Cơ hội tham mưu chiến lược tài chính, gắn bó cùng sự phát triển của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 06 Phan huy chú nối dài, Cư Dluê, Hòa Xuân, BMT

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

