Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk
- Đắk Lắk: 06 Phan Huy Chú nối dài, Cư Dluê, Hòa Xuân, TP.BMT, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Tổ chức, điều hành hoạt động bộ phận kế toán doanh nghiệp.
- Lập báo cáo tài chính, phân tích lãi – lỗ theo tháng/quý/năm.
- Xây dựng bảng cân đối kế toán, rà soát báo cáo tài chính định kỳ.
- Lập kế hoạch ngân sách, kiểm soát chi phí theo tuần/tháng.
- Giám sát lưu trữ chứng từ, hóa đơn, thực hiện quyết toán.
- Tham mưu lãnh đạo về quản lý tài chính và xử lý các tình huống phát sinh.
- Xây dựng, triển khai quy trình kế toán phù hợp với hoạt động công ty.
- Dự báo nguồn tài chính, đề xuất chiến lược phát triển theo từng giai đoạn.
- Tổ chức kiểm kê tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Hạch toán chính xác, chuẩn mực theo quy định pháp luật.
- Chiết tiết công việc trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương
Nam/Nữ, tuổi từ 30 – 45
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng thương mại, phân phối bán lẻ hàng tiêu dùng
Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Tết, lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh
Du lịch thường niên, khám sức khỏe định kỳ
Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực thực tế
Cơ hội tham mưu chiến lược tài chính, gắn bó cùng sự phát triển của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
