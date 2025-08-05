Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: P02, Khu Đô Thị Ecocity Premia, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột

Triển khai & tối ưu quảng cáo trên TikTok Ads và Facebook Ads cho các chiến dịch TMĐT.

Hỗ trợ vận hành các chiến dịch TikTok Shop, Shopee, landing page cho khách hàng & nội bộ công ty.

Phối hợp cùng Account/Marketing Leader để đạt KPI: đơn hàng, lead, ROAS.

Làm việc cùng team nội dung & video để lên concept, test mẫu quảng cáo và đánh giá hiệu quả

Thành thạo các nền tảng Ads Manager, biết cách đọc số & tối ưu chi phí.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc với Shopee, TikTok Shop, Landing Page….

Có khả năng viết nội dung quảng cáo, biết tận dụng AI hỗ trợ ads là một lợi thế.

Tư duy chủ động, chịu được áp lực KPI, không ngại thử – sai – học.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Agency năng động, cởi mở, đề cao kết quả và tinh thần học hỏi

Cơ hội lên Leader team Ads sau 3–6 tháng nếu đạt kết quả vượt kỳ vọng

Có thể phát triển theo 2 hướng: chuyên môn sâu hoặc quản lý team

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định nhà nước

