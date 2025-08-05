Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: P02, Khu Đô Thị Ecocity Premia, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Triển khai & tối ưu quảng cáo trên TikTok Ads và Facebook Ads cho các chiến dịch TMĐT.
Hỗ trợ vận hành các chiến dịch TikTok Shop, Shopee, landing page cho khách hàng & nội bộ công ty.
Phối hợp cùng Account/Marketing Leader để đạt KPI: đơn hàng, lead, ROAS.
Làm việc cùng team nội dung & video để lên concept, test mẫu quảng cáo và đánh giá hiệu quả
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các nền tảng Ads Manager, biết cách đọc số & tối ưu chi phí.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc với Shopee, TikTok Shop, Landing Page….
Có khả năng viết nội dung quảng cáo, biết tận dụng AI hỗ trợ ads là một lợi thế.
Tư duy chủ động, chịu được áp lực KPI, không ngại thử – sai – học.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc với Shopee, TikTok Shop, Landing Page….
Có khả năng viết nội dung quảng cáo, biết tận dụng AI hỗ trợ ads là một lợi thế.
Tư duy chủ động, chịu được áp lực KPI, không ngại thử – sai – học.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Agency năng động, cởi mở, đề cao kết quả và tinh thần học hỏi
Cơ hội lên Leader team Ads sau 3–6 tháng nếu đạt kết quả vượt kỳ vọng
Có thể phát triển theo 2 hướng: chuyên môn sâu hoặc quản lý team
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Cơ hội lên Leader team Ads sau 3–6 tháng nếu đạt kết quả vượt kỳ vọng
Có thể phát triển theo 2 hướng: chuyên môn sâu hoặc quản lý team
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI