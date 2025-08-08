Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH DTM GROUP làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Dựng set concept theo chủ đề chụp ảnh.

Hỗ trợ khách hàng tạo dáng, chỉnh trang phục, đảm bảo hình ảnh đẹp nhất trong các buổi chụp cưới, beauty, bầu, gia đình, em bé

Hỗ trơ photo chọc bé cười, chơi cùng bé trong suốt buổi chụp baby,gia đình.

Quay video hậu trường các buổi chụp, ghi lại quá trình làm việc.

Giữ gìn phòng chụp gọn gàng .

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, sáng tạo và linh hoạt trong từng buổi chụp.

Có gu thẩm mỹ tốt, thường xuyên cập nhật xu hướng hình ảnh & thời trang.

Biết quay & chỉnh sửa video cơ bản trên điện thoại.

Thich chơi cùng em bé, thích tạo dáng chụp ảnh.

Tại CÔNG TY TNHH DTM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hàng năm

