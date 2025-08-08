Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH DTM GROUP làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH DTM GROUP
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Dựng set concept theo chủ đề chụp ảnh.
Hỗ trợ khách hàng tạo dáng, chỉnh trang phục, đảm bảo hình ảnh đẹp nhất trong các buổi chụp cưới, beauty, bầu, gia đình, em bé
Hỗ trơ photo chọc bé cười, chơi cùng bé trong suốt buổi chụp baby,gia đình.
Quay video hậu trường các buổi chụp, ghi lại quá trình làm việc.
Giữ gìn phòng chụp gọn gàng .
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, sáng tạo và linh hoạt trong từng buổi chụp.
Có gu thẩm mỹ tốt, thường xuyên cập nhật xu hướng hình ảnh & thời trang.
Biết quay & chỉnh sửa video cơ bản trên điện thoại.
Thich chơi cùng em bé, thích tạo dáng chụp ảnh.
Tại CÔNG TY TNHH DTM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DTM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
