Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 191 Đường Mai Hắc Đế, Phường Buôn Mê Thuột, TP Buôn Ma Thuột

- Tìm kiếm Khách hàng mới, chăm sóc Khách hàng cũ.

- Giới thiệu, tư vấn, quảng bá sản phẩm: Tủ bảng điện, thang máng cáp, thiết bị điện.

- Trực tiếp đàm phán thực hiện thực hiện hợp đồng.

- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng.

- Có thể đi công tác thường xuyên.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành về Kinh doanh, Thương mại, Điện công nghiệp, kỹ thuật điện…

- Kỹ năng Giao tiếp, thương lượng, đàm phán.

- Có kiến thức chuyên ngành điện là 1 lợi thế.

- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên.

- Năng động, nhiệt tình, hòa đồng, trung thực.

- Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên.

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ Bảo hiểm 24h.

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN… theo quy định của pháp luật.

- Thưởng lễ tết, tháng 13.

- Mức hoa hồng thưởng theo doanh số cao, hấp dẫn.

- Thưởng theo hiệu quả công việc KPI.

- Chính sách du lịch và khám sức khỏe hàng năm.

- Được đánh giá năng lực và cơ hội thăng tiến trong công việc.

