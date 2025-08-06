Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: 191 Đường Mai Hắc Đế, Phường Buôn Mê Thuột, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm Khách hàng mới, chăm sóc Khách hàng cũ.
- Giới thiệu, tư vấn, quảng bá sản phẩm: Tủ bảng điện, thang máng cáp, thiết bị điện.
- Trực tiếp đàm phán thực hiện thực hiện hợp đồng.
- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thể đi công tác thường xuyên.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành về Kinh doanh, Thương mại, Điện công nghiệp, kỹ thuật điện…
- Kỹ năng Giao tiếp, thương lượng, đàm phán.
- Có kiến thức chuyên ngành điện là 1 lợi thế.
- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên.
- Năng động, nhiệt tình, hòa đồng, trung thực.
- Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
- Chế độ Bảo hiểm 24h.
- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN… theo quy định của pháp luật.
- Thưởng lễ tết, tháng 13.
- Mức hoa hồng thưởng theo doanh số cao, hấp dẫn.
- Thưởng theo hiệu quả công việc KPI.
- Chính sách du lịch và khám sức khỏe hàng năm.
- Được đánh giá năng lực và cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
