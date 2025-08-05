Tuyển Kế toán bán hàng HỘ KINH DOANH TOÀN THẮNG HH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng qua zalo

Xác minh và phân tích yêu cầu báo giá phụ tùng, sau đó phản hồi nhanh chính xác giá cả dựa trên giá của công ty.

Giám sát, xử lý toàn bộ quá trình đơn hàng từ lúc xuất đơn đến khi giao hàng và tự xử lý các tình huống phát sinh.

Không áp đặt doanh số, không phải tìm kiếm khách hàng