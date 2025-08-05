Tuyển Kế toán bán hàng HỘ KINH DOANH TOÀN THẮNG HH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại HỘ KINH DOANH TOÀN THẮNG HH
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: 66
- 68 YBIH ALEO, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tiếp nhận thông tin khách hàng qua zalo
Xác minh và phân tích yêu cầu báo giá phụ tùng, sau đó phản hồi nhanh chính xác giá cả dựa trên giá của công ty.
Giám sát, xử lý toàn bộ quá trình đơn hàng từ lúc xuất đơn đến khi giao hàng và tự xử lý các tình huống phát sinh.
Không áp đặt doanh số, không phải tìm kiếm khách hàng
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại hình dễ nhìn, giao tiếp, ứng xử mọi tình huống nhanh nhẹn
- Phong cách bán hàng chuyên nghiệp
- Sử dụng máy tính nhanh, thành thạo
- Chịu được áp lực công việc
Tại HỘ KINH DOANH TOÀN THẮNG HH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7 triệu/tháng + Doanh số
Phúc lợi: Hưởng chế độ bảo hiểm cho nhân viên nếu gắn bó lâu dài với công ty.
Thời gian làm việc : 7h30 – 17h. Chủ nhật nghỉ. Bao cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TOÀN THẮNG HH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
